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В Україні скоротилася чисельність населення

В Україні скоротилася чисельність населення
Населення України станом на 1 листопада 2020 року становить 41 млн 670,8 тис осіб.

Число померлих майже вдвічі перевищує кількість живонароджених. Про це йдеться матеріалах Держстату, - пише Главком.

Зазначається, що чисельність наявного населення протягом січня-жовтня 2020 року зменшилася на 231,6 тис осіб (0,55%).

«Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 51 живонароджений», – наголошується в повідомленні.

За перші 10 місяців 2020 року в Україні народилося 247,3 тис. осіб (за минулий рік - 263,3 тис), померло - 485,7 тис осіб, з них 1,6 тис дітей віком від одного року (за такий же період минулого року - 486,8 тис і 1,9 тис відповідно).


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В Україні також приблизно в два рази знизився міграційний приріст: за 10 місяців поточного року приріст склав 6,9 тис осіб, а в 2019 році таких людей було 12 тис.

Як повідомлялося, Україна готується перейти до перепису населення за реєстрами.

Кабінет міністрів встановив термін проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році.За попередніми розрахунками, на виконання комплексу робіт з переписом населення необхідно понад 7,2 млрд грн. Із цих видатків близько 70% складає заробітна плата тимчасового переписного персоналу та нарахування на неї. Для підготовки та проведення перепису населення передбачається залучити понад 98 тисяч тимчасових працівників.

В Україні останній Всеукраїнський перепис населення відбувся у 2001 році. За цей час у країні відбулися значні економічні, демографічні та міграційні процеси, які суттєво вплинули на кількісний склад населення.

У лютому 2020 року Кабмін оголосив результати електронного перепису населення, згідно з яким, в Україні живе близько 37 млн. осіб (без урахування окупованих Донбасу і Криму). Чисельність населення Києва складає 3,7 млн осіб, а в Київській області проживає 2,286 млн осіб.

Такі дані були отримані в результаті аналізу даних Державної служби статистики та Податкової служби, з урахуванням даних мобільних операторів.

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Теги: Україна, населення
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