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В Україні почали діяти нові карантинні обмеження

В Україні почали діяти нові карантинні обмеження
Сьогодні, 19 грудня, в Україні набули чинності нові карантинні обмеження, які нещодавно погодив Кабінет міністрів.

Про це повідомляє Громадське.

Нові карантинні обмеження забороняють:

- проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей із більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів;

- проведення в розважальних закладах і закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій;

- прийом відвідувачів у музеях, на виставках, у галереях тощо, якщо в залах є більше ніж одна людина на 10 кв. метрів;

- роботу закладів громадського харчування з 23:00 до 07:00 (крім роботи на винос і на доставку) та проведення розрахункових операцій після 22:00. Проте в ніч із 31 грудня на 1 січня робота ресторанів і кафе буде дозволена до 01:00.

- проведення релігійних заходів у приміщенні, якщо там є більше ніж одна людина на 5 кв. метрів, та на відкритому повітрі, якщо присутні не зберігають дистанцію 1,5 метра.

Крім нових, продовжують діяти і старі обмеження, як-от необхідність перебувати у громадських будівлях в масках або респіраторах, дозвіл на роботу кінотеатрів та закладів культури з наповненістю не більше 50% місць у кожному залі тощо.

А з 8 до 24 січня в країні діятимуть посилені обмеження. Детальніше про локдаун читайте тут.

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Теги: карантин, Україна, коронавірус
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