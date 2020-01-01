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У Луцьку охоронці нічного клубу, що працював у карантин вночі, побили поліцейського

У Луцьку охоронці нічного клубу, що працював у карантин вночі, побили поліцейського
У Луцьку нічний заклад діяв з порушеннями, а охоронці умисно нанесли ушкодження поліцейському, який припиняв правопорушення.

Про це повідомляє ГУНП в області.

Учора, 19 грудня, близько 23-ї години, охоронці одного з нічних закладів у Луцьку нанесли тілесні ушкодження дільничному офіцерові поліції під час виконання ним службових обов’язків.

Поліцейський отримав інформацію, що в клубі триває розважальний захід, який продовжуватиметься після 23 години, що, відповідно до нових обмежень Кабміну, заборонено.

Сам заклад після 22 години, за отриманою інформацією, продовжував приймати замовлення відвідувачів і проводити розрахункові операції, що також заборонено новими обмеженнями. Зауважують, що всередині перебувало чимало відвідувачів, яких туди пропускали, за інформацією поліції, «по знайомству» чи «по дзвінку» - звісно, всі вони не дотримувались карантину і порушували встановлені правила.

Під час того, як поліцейський показував охоронцям посвідчення і наголошував на дотриманні заборон і карантинних обмежень, ті схопили його та вивели з закладу, нанісши тілесні ушкодження.
36-річний поліцейського не госпіталізовували.

22-річний та 28-річний нападники були затримані відповідно до ст. 208 КПК України. Відкрили кримінальне провадження за ст. 345 ККУ (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків). Нині очікується погодження прокуратурою їм підозр у скоєному. Такі дії караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

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Теги: нічний клуб, поліція, карантин
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Коментарі 9
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поліцейський не застрілив тих двох негідників? Він що, не мав зброї чи не вміє її застосовувати. Чи не міг викликати підмогу, не наражаючись на безпосереднє зіткнення?
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А в кіно поліцаї заходять в клуб, і мізинцем віддубасять сотню качків у навушничках. Це все обман?
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Волинь пост в своєму стилі, годі вже брихати ) А те що моджо працювало нікого не хвилює ?))
P.S. Чому не вказали що поліцейський був пяний ? Чому про це мовчите ?
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Фарбовани мавпи у клубі трясуть ляшками, хочуть себе подорожче продати! Мамам на радість! Що ви несвідоми - не розумієте - в світі чума! Яки вам можуть бути клуби?
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Що за новина? Назва клубу - велика таємниця?
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Бідний коп не мав грошей ні на дєвочку ні на коктейль і хотів жетон заложити?
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Бідний коп не мав грошей ні на дєвочку ні на коктейль і хотів жетон заложити?
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Паходу знов охоронець Тьома чудить. Версаль як завжди, нічого нового.
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Закрити підарів на 2 місяці, нехай парашу охороняють!
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