Як працюватимуть сервісні центри МВС на Волині у святкові дні
Сьогодні, 08:19
Сервісні центри МВС на Волині працюватимуть за святковим графіком.
Про це інформує Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС у Волинській області.
Так, Головний та регіональні центри МВС матимуть вихідні:
- 25, 26, 27 грудня;
- 1, 2, 3 січня;
- 7, 8, 9, 10 січня.
Натомість, територіальні сервісні центрі МВС не працюватимуть:
- 25, 27, 28 грудня;
- 1, 2, 3, 7 січня.
До слова, сервісні центри надають послуги лише за попереднім записом через функціонал на сайті «Запис в електронну чергу».
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Про це інформує Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС у Волинській області.
Так, Головний та регіональні центри МВС матимуть вихідні:
- 25, 26, 27 грудня;
- 1, 2, 3 січня;
- 7, 8, 9, 10 січня.
Натомість, територіальні сервісні центрі МВС не працюватимуть:
- 25, 27, 28 грудня;
- 1, 2, 3, 7 січня.
До слова, сервісні центри надають послуги лише за попереднім записом через функціонал на сайті «Запис в електронну чергу».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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