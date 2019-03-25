Як працюватимуть сервісні центри МВС на Волині у святкові дні





Про це інформує Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС у Волинській області.



Так, Головний та регіональні центри МВС матимуть вихідні:



- 25, 26, 27 грудня;

- 1, 2, 3 січня;

- 7, 8, 9, 10 січня.



Натомість, територіальні сервісні центрі МВС не працюватимуть:



- 25, 27, 28 грудня;

- 1, 2, 3, 7 січня.



До слова, сервісні центри надають послуги лише за попереднім записом через функціонал на сайті «Запис в електронну чергу».







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