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Як працюватимуть сервісні центри МВС на Волині у святкові дні

Як працюватимуть сервісні центри МВС на Волині у святкові дні
Сервісні центри МВС на Волині працюватимуть за святковим графіком.

Про це інформує Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС у Волинській області.

Так, Головний та регіональні центри МВС матимуть вихідні:

- 25, 26, 27 грудня;
- 1, 2, 3 січня;
- 7, 8, 9, 10 січня.

Натомість, територіальні сервісні центрі МВС не працюватимуть:

- 25, 27, 28 грудня;
- 1, 2, 3, 7 січня.

До слова, сервісні центри надають послуги лише за попереднім записом через функціонал на сайті «Запис в електронну чергу».

Як працюватимуть сервісні центри МВС на Волині у святкові дні


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Теги: сервісний центр МВС, графік, свято, вихідні
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