Двом охоронцям нічного клубу «Версаль», які побили поліцейського, повідомили про підозру

Двом жителям Луцька, 22-річному та 28-річному охоронцям одного з нічних клубів в обласному центрі Волині, повідомили про підозру в заподіянні тілесних ушкоджень працівнику поліції (ч.2 ст. 345 КК України).Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Нагадаємо, за версією правоохоронців,ь та зайшов у приміщення клубу, аби зафіксувати факт вчинення адміністративного правопорушення й припинити роботу закладу в заборонений час.Затриманим одразу у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщеним в ізолятор тимчасового тримання охоронцям повідомлено про підозру у вчиненні злочину.Прокурори звернулися до суду із клопотанням про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Зауважимо, що загальновідомим нині є факт, що події відбувалися у нічному клубі «Версаль».згідно із санкцією ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України, за умисне заподіяння працівнику поліції легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків передбачено покарання до п’яти років позбавлення волі.