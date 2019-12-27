Двом охоронцям нічного клубу «Версаль», які побили поліцейського, повідомили про підозру
Сьогодні, 15:18
Двом жителям Луцька, 22-річному та 28-річному охоронцям одного з нічних клубів в обласному центрі Волині, повідомили про підозру в заподіянні тілесних ушкоджень працівнику поліції (ч.2 ст. 345 КК України).
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Нагадаємо, за версією правоохоронців, увечері 19 грудня 2020 року молодики застосували силу до дільничного офіцера поліції, який здійснював контроль за дотриманням у Луцьку карантинних обмежень та зайшов у приміщення клубу, аби зафіксувати факт вчинення адміністративного правопорушення й припинити роботу закладу в заборонений час.
Затриманим одразу у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщеним в ізолятор тимчасового тримання охоронцям повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
Прокурори звернулися до суду із клопотанням про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Зауважимо, що загальновідомим нині є факт, що події відбувалися у нічному клубі «Версаль».
Довідково: згідно із санкцією ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України, за умисне заподіяння працівнику поліції легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків передбачено покарання до п’яти років позбавлення волі.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Нагадаємо, за версією правоохоронців, увечері 19 грудня 2020 року молодики застосували силу до дільничного офіцера поліції, який здійснював контроль за дотриманням у Луцьку карантинних обмежень та зайшов у приміщення клубу, аби зафіксувати факт вчинення адміністративного правопорушення й припинити роботу закладу в заборонений час.
Затриманим одразу у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщеним в ізолятор тимчасового тримання охоронцям повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
Прокурори звернулися до суду із клопотанням про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Зауважимо, що загальновідомим нині є факт, що події відбувалися у нічному клубі «Версаль».
Довідково: згідно із санкцією ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України, за умисне заподіяння працівнику поліції легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків передбачено покарання до п’яти років позбавлення волі.
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