У Липлянах сталася пожежа в помешканні





Про це повідомляє преслужба волинських рятувальників.



Інформують, що повідомлення про пожежу надійшло до Служби 101 о 17:10.



О 17:22 до місця події прибули рятувальники 6-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин Управління ДСНС України у Волинській області. На гасіння подали 3 спеціальних пожежних водяних стволи. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.



Вогонь знищив речі домашнього вжитку. Працівники ДСНС о 17:29 локалізували загорання, о 17:55 – ліквідували.



Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 22 грудня, сталася пожежа у цегляному житловому будинку в селі Липляни Ківерцівського району.Про це повідомляє преслужба волинських рятувальників.Інформують, що повідомлення про пожежу надійшло до Служби 101 о 17:10.О 17:22 до місця події прибули рятувальники 6-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин Управління ДСНС України у Волинській області. На гасіння подали 3 спеціальних пожежних водяних стволи. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.Вогонь знищив речі домашнього вжитку. Працівники ДСНС о 17:29 локалізували загорання, о 17:55 – ліквідували.Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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