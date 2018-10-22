вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Липлянах сталася пожежа в помешканні

У Липлянах сталася пожежа в помешканні
Учора, 22 грудня, сталася пожежа у цегляному житловому будинку в селі Липляни Ківерцівського району.

Про це повідомляє преслужба волинських рятувальників.

Інформують, що повідомлення про пожежу надійшло до Служби 101 о 17:10.

О 17:22 до місця події прибули рятувальники 6-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин Управління ДСНС України у Волинській області. На гасіння подали 3 спеціальних пожежних водяних стволи. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку. Працівники ДСНС о 17:29 локалізували загорання, о 17:55 – ліквідували.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Липляни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Липлянах сталася пожежа в помешканні
Сьогодні, 09:18
Курс валют у Луцьку на 23 грудня
Сьогодні, 09:05
В Україні – знову понад 10 тисяч випадків коронавірусу за добу
Сьогодні, 08:57
На Волині сім’я переїхала з міста в село, щоб займатися фермерством
Сьогодні, 08:10
У МОЗ затвердили план вакцинації українців від коронавірусу
Сьогодні, 07:35
Схожі новини
Під Луцьком горів мул на очисних спорудах. ФОТО Під Луцьком горів мул на очисних спорудах. ФОТО
22 жовтень, 2018, 16:11
Авто і гараж згоріли вщент: у Луцьку в районі приватної забудови – пожежа. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО Авто і гараж згоріли вщент: у Луцьку в районі приватної забудови – пожежа. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
21 грудень, 10:57
У Києві спалахнула прикраса на головній ялинці країни. ВІДЕО У Києві спалахнула прикраса на головній ялинці країни. ВІДЕО
19 грудень, 22:15
86-річна господиня не могла вийти з квартири: подробиці пожежі у Володимирі 86-річна господиня не могла вийти з квартири: подробиці пожежі у Володимирі
18 грудень, 17:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Липлянах сталася пожежа в помешканні
Сьогодні, 09:18
 0
Курс валют у Луцьку на 23 грудня
Сьогодні, 09:05
 0
В Україні – знову понад 10 тисяч випадків коронавірусу за добу
Сьогодні, 08:57
 0
На Волині сім’я переїхала з міста в село, щоб займатися фермерством
Сьогодні, 08:10
 0
У МОЗ затвердили план вакцинації українців від коронавірусу
Сьогодні, 07:35
 0
Медіа
відео
1/8