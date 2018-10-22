У Липлянах сталася пожежа в помешканні
Сьогодні, 09:18
Учора, 22 грудня, сталася пожежа у цегляному житловому будинку в селі Липляни Ківерцівського району.
Про це повідомляє преслужба волинських рятувальників.
Інформують, що повідомлення про пожежу надійшло до Служби 101 о 17:10.
О 17:22 до місця події прибули рятувальники 6-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин Управління ДСНС України у Волинській області. На гасіння подали 3 спеціальних пожежних водяних стволи. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Вогонь знищив речі домашнього вжитку. Працівники ДСНС о 17:29 локалізували загорання, о 17:55 – ліквідували.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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Про це повідомляє преслужба волинських рятувальників.
Інформують, що повідомлення про пожежу надійшло до Служби 101 о 17:10.
О 17:22 до місця події прибули рятувальники 6-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин Управління ДСНС України у Волинській області. На гасіння подали 3 спеціальних пожежних водяних стволи. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Вогонь знищив речі домашнього вжитку. Працівники ДСНС о 17:29 локалізували загорання, о 17:55 – ліквідували.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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