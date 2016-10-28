Розміщення печі для спалювання трупів тварин у Брищі: місцеві мешканці – проти

У мерії передумали розміщувати піч для спалювання решток тварин таПро це йшлося у середу, 23 грудня під час сесії Луцькради.Депутатказауважила, що до неї звернулися жителі Княгининівського старостинського округу. Люди обурені інформацією про розміщення печі для спалювання решток тварин та медичних відходів на сміттєзвалищі Брищі.«У людей зросли онкозахворювання, легеневі захворювання, а ми ще це їм хочемо втулити», - обурилася вона. Тож обраниця громади поцікавилася, як вирішуватимуть ситуацію.Мер Луцькаповідомив, що сьогодні мав зустріч із мешканцями громади та активістами. За його словами, підприємство, яке хотіло встановити установку для спалювання біовідходів, не має необхідних документів, тому у мерії відкинули ідею встановлення її на сміттєзвалищі.