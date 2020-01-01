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Не виключаємо, що нам доведеться продовжити демонтаж, – луцький муніципал про знесення Старого ринку

Не виключаємо, що нам доведеться продовжити демонтаж, – луцький муніципал про знесення Старого ринку
У Луцьку передбачили 1,5 мільйона на демонтаж незаконно встановлених тимчасових споруд. У муніципальній варті не відкидають, що цьогоріч можуть продовжити знесення Старого ринку.

Про це йшлося у середу, 23 грудня, під час сесії Луцькради.

Депутат Юрій Моклиця поцікавився, скільки МАФів у наступному році хочуть демонтувати в місті.

В.о. директор департаменту муніципальної варти Роман Кулик розповів, що нині на виконанні перебуває 52 рішення щодо демонтажу 117 об’єктів, напрацювали ще 40 проєктів рішення стосовно 150 об’єктів. Йдеться про гаражі, незаконні кіоски, господарські споруди, обмежувачі руху тощо. За словами Романа Кулика, демонтаж одного МАФу обходиться в середньому від 2 до 8 тисяч гривень.
Загалом на демонтаж тимчасових споруд на території міської громади передбачили 1,5 мільйона гривень. Депутат Олександр Ніколайчук поцікавився, чи не входить у суму й знесення частини Старого ринку в Луцьку.

«Ми не виключаємо того, що нам доведеться продовжувати ці роботи. Роботи були розпочаті і вони мають бути продовжені. Справа щодо правої частини знаходиться у Господарському суді Волинської області, коли буде рішення, тоді будемо рухатися далі», - сказав Кулик.

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Теги: демонтаж, Старий ринок, Луцька міськьрада
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