На Луцький військовий аеродром повернули відремонтований винищувач МіГ-29. ФОТО
Сьогодні, 14:10
В понеділок, 21-го грудня, льотчик зі складу 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна перегнав відремонтований у Львові винищувач МІГ-29 на на Луцький військовий аеродром.
Про повідомляє Організація волинських ввіалюбителів «ОВАЛ» з посиланням на сайт Державного концерну "Укроборонпром".
"В якості новорічного подарунка для наших рідних Севастопольсько-Волинських соколів зі складу 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна-fanpage, яка дислокується на Луцькому військовому аеродромі, працівники ППО ДП "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод" (ЛДАРЗ) своїми дбайливими руками повністю відремонтували легкий фронтовий винищувач МіГ-29 з бортовим номером "47" зі складу даної бригади, який отримав суттєві механічні пошкодження під час аварії, яка трапилась на аеродромі Мелітополь у Запорізькій області 10-го квітня цього року", - йдеться у повідомленні.
Пропонують підбірку фотографій літака під час його вчорашньої передпольотної підготовки, запуску, вирулювання на виконавчий старт і відльоту із заводського аеродрома Скнилів (Львів) на Луцький військовий аеродром.
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Про повідомляє Організація волинських ввіалюбителів «ОВАЛ» з посиланням на сайт Державного концерну "Укроборонпром".
"В якості новорічного подарунка для наших рідних Севастопольсько-Волинських соколів зі складу 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна-fanpage, яка дислокується на Луцькому військовому аеродромі, працівники ППО ДП "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод" (ЛДАРЗ) своїми дбайливими руками повністю відремонтували легкий фронтовий винищувач МіГ-29 з бортовим номером "47" зі складу даної бригади, який отримав суттєві механічні пошкодження під час аварії, яка трапилась на аеродромі Мелітополь у Запорізькій області 10-го квітня цього року", - йдеться у повідомленні.
Пропонують підбірку фотографій літака під час його вчорашньої передпольотної підготовки, запуску, вирулювання на виконавчий старт і відльоту із заводського аеродрома Скнилів (Львів) на Луцький військовий аеродром.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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