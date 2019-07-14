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Курс валют у Луцьку на 24 грудня

Курс валют у Луцьку на 24 грудня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.198, а продаж – 28.539.

Євро при купівлі становить – 34.176, продажу – 34.822.

Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.385.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.078, продаж – 7.744.

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Теги: курс валют, валюта, луцьк, долар, євро, гроші
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