Курс валют у Луцьку на 24 грудня
Сьогодні, 09:10
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.198, а продаж – 28.539.
Євро при купівлі становить – 34.176, продажу – 34.822.
Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.385.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.078, продаж – 7.744.
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Євро при купівлі становить – 34.176, продажу – 34.822.
Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.385.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.078, продаж – 7.744.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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