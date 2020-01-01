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У новорічну ніч кафе та ресторанам дозволили працювати до ранку

У новорічну ніч кафе та ресторанам дозволили працювати до ранку
Кабінет міністрів дозволив кафе та ресторанам працювати до ранку у новорічну ніч.

Про це йдеться у постанові уряду від 23 грудня, повідомляє "Суспільне".

Так, згідно з рішенням Кабміну у постанові "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, яка обмежує роботу закладів громадського харчування на час карантину, необхідно змінити частину, яка визначає час роботи ресторанів у новорічну ніч.

"Внести зміну до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236, замінивши у підпункті 12 цифру і слова “до 1-ї години” цифрою і словами “до 7-ї години”, - зазначено у постанові.

Раніше ресторанам було дозволено працювати до першої ночі 1 січня 2021 року.

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Теги: уряд, рішення, новорічна ніч, карантин
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