У новорічну ніч кафе та ресторанам дозволили працювати до ранку
Сьогодні, 11:15
Кабінет міністрів дозволив кафе та ресторанам працювати до ранку у новорічну ніч.
Про це йдеться у постанові уряду від 23 грудня, повідомляє "Суспільне".
Так, згідно з рішенням Кабміну у постанові "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, яка обмежує роботу закладів громадського харчування на час карантину, необхідно змінити частину, яка визначає час роботи ресторанів у новорічну ніч.
"Внести зміну до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236, замінивши у підпункті 12 цифру і слова “до 1-ї години” цифрою і словами “до 7-ї години”, - зазначено у постанові.
Раніше ресторанам було дозволено працювати до першої ночі 1 січня 2021 року.
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Про це йдеться у постанові уряду від 23 грудня, повідомляє "Суспільне".
Так, згідно з рішенням Кабміну у постанові "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, яка обмежує роботу закладів громадського харчування на час карантину, необхідно змінити частину, яка визначає час роботи ресторанів у новорічну ніч.
"Внести зміну до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236, замінивши у підпункті 12 цифру і слова “до 1-ї години” цифрою і словами “до 7-ї години”, - зазначено у постанові.
Раніше ресторанам було дозволено працювати до першої ночі 1 січня 2021 року.
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