У новорічну ніч кафе та ресторанам дозволили працювати до ранку





Про це йдеться у постанові уряду від 23 грудня, повідомляє



Так, згідно з рішенням Кабміну у постанові "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, яка обмежує роботу закладів громадського харчування на час карантину, необхідно змінити частину, яка визначає час роботи ресторанів у новорічну ніч.



"Внести зміну до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236, замінивши у підпункті 12 цифру і слова “до 1-ї години” цифрою і словами “до 7-ї години”, - зазначено у постанові.



Раніше ресторанам було дозволено працювати до першої ночі 1 січня 2021 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів дозволив кафе та ресторанам працювати до ранку у новорічну ніч.Про це йдеться у постанові уряду від 23 грудня, повідомляє "Суспільне". Так, згідно з рішенням Кабміну у постанові "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, яка обмежує роботу закладів громадського харчування на час карантину, необхідно змінити частину, яка визначає час роботи ресторанів у новорічну ніч."Внести зміну до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236, замінивши у підпункті 12 цифру і слова “до 1-ї години” цифрою і словами “до 7-ї години”, - зазначено у постанові.Раніше ресторанам було дозволено працювати до першої ночі 1 січня 2021 року.

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