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У Польщі українець загубив на дорозі Audi Q7, яку віз на причепі

У Польщі українець загубив на дорозі Audi Q7, яку віз на причепі
Українець за кермом Mercedes Sprinter спричинив серйозну загрозу на швидкісній дорозі в населеному пункті Свеце (Куявсько-Поморське воєводство) у Польщі.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на czasswiecia.pl, транспортний засіб, яким керував чоловік, був призначений для перевезення автомобілів. Крім того, додатково він мав причіп, на якому знаходився Audi Q7.

За даними поліції, громадянин України не врахував дорожні умови та їхав занадто швидко. В результаті цього він перекинув причіп, після чого Audi почало самостійно котитися по дорозі, аж поки не зупинилося. Свідки кажуть, що це справжнє диво, що не дійшло де серйозної аварії.

Водія з України покарали штрафом. Перевірка підтвердила, що чоловік був тверезий. Нанесені ж ним збитки попередньо оцінюють в 30 тисяч злотих.

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Теги: Польща, українець, авто, причеп
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