У двох районах на Волині – перевищений показник захворюваності на грип та ГРВІ





Близько одного відсотка від загальної кількості захворілих госпіталізували. Серед них 80% – це дорослі особи. Летальних випадків за цей час не виявили,



З початку епідемічного сезону гострими респіраторними вірусними інфекціями вже перехворіло понад 63 тис. мешканців області, що на 7 тис. більше ніж попереднього сезону.



В області інтенсивний показник захворюваності становить 496 на 100 тисяч населення (вищий від середньо державного на 9%), нижчий від епідемічного порогу на 14%. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року показник захворюваності менший на 2 %. Локальні перевищення зареєстрували у Володимир-Волинському та Луцькому районах.



Всього в області вакциновано понад 2 тис. осіб, із них 50% — це особи із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком 6 міс. – 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).



За даними дозорного епідеміологічного нагляду в Україні зафіксували спорадичне географічне поширення грипу. Переважає циркуляція вірусу типу В, що характерно для цього періоду часу, також реєструється грип А (А(H1N1)). Вказані віруси входять до складу вакцин проти грипу на епідсезон 2020-2021рр. Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом та ГРВІ проводиться у шести областях згідно географічного розподілу (північ-м.Київ, схід –мм. Суми та Харків, південь – м.Одеса, захід – м.Львів, центр – м.Кропивницький).



За минулий тиждень інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ в Україні - нижчий епідемічного порогу на 6% та становить 452,7 на 100 тис. населення, а також на 10% вищий за аналогічний період минулого сезону.



Перевищення епідемічного порогу відмічається у центрально-східних регіонах країни, що відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу. В інших регіонах України, зокрема у Волинській області – низька інтенсивність епідемічного процесу грипу. Це свідчить, що наша область знаходиться в перед епідемічному періоді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом останнього тижня у Волинській області захворіло понад 5 тис. волинян на ГРВІ, із них 46% — це діти віком до 17 років (понад 2 тис.). Штами вірусу грипу не виділялись.Близько одного відсотка від загальної кількості захворілих госпіталізували. Серед них 80% – це дорослі особи. Летальних випадків за цей час не виявили, інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.З початку епідемічного сезону гострими респіраторними вірусними інфекціями вже перехворіло понад 63 тис. мешканців області, що на 7 тис. більше ніж попереднього сезону.В області інтенсивний показник захворюваності становить 496 на 100 тисяч населення (вищий від середньо державного на 9%), нижчий від епідемічного порогу на 14%. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року показник захворюваності менший на 2 %. Локальні перевищення зареєстрували у Володимир-Волинському та Луцькому районах.Всього в області вакциновано понад 2 тис. осіб, із них 50% — це особи із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком 6 міс. – 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).За даними дозорного епідеміологічного нагляду в Україні зафіксували спорадичне географічне поширення грипу. Переважає циркуляція вірусу типу В, що характерно для цього періоду часу, також реєструється грип А (А(H1N1)). Вказані віруси входять до складу вакцин проти грипу на епідсезон 2020-2021рр. Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом та ГРВІ проводиться у шести областях згідно географічного розподілу (північ-м.Київ, схід –мм. Суми та Харків, південь – м.Одеса, захід – м.Львів, центр – м.Кропивницький).За минулий тиждень інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ в Україні - нижчий епідемічного порогу на 6% та становить 452,7 на 100 тис. населення, а також на 10% вищий за аналогічний період минулого сезону.Перевищення епідемічного порогу відмічається у центрально-східних регіонах країни, що відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу. В інших регіонах України, зокрема у Волинській області – низька інтенсивність епідемічного процесу грипу. Це свідчить, що наша область знаходиться в перед епідемічному періоді.

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