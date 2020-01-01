У двох районах на Волині – перевищений показник захворюваності на грип та ГРВІ
Сьогодні, 16:40
Протягом останнього тижня у Волинській області захворіло понад 5 тис. волинян на ГРВІ, із них 46% — це діти віком до 17 років (понад 2 тис.). Штами вірусу грипу не виділялись.
Близько одного відсотка від загальної кількості захворілих госпіталізували. Серед них 80% – це дорослі особи. Летальних випадків за цей час не виявили, інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.
З початку епідемічного сезону гострими респіраторними вірусними інфекціями вже перехворіло понад 63 тис. мешканців області, що на 7 тис. більше ніж попереднього сезону.
В області інтенсивний показник захворюваності становить 496 на 100 тисяч населення (вищий від середньо державного на 9%), нижчий від епідемічного порогу на 14%. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року показник захворюваності менший на 2 %. Локальні перевищення зареєстрували у Володимир-Волинському та Луцькому районах.
Всього в області вакциновано понад 2 тис. осіб, із них 50% — це особи із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком 6 міс. – 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).
За даними дозорного епідеміологічного нагляду в Україні зафіксували спорадичне географічне поширення грипу. Переважає циркуляція вірусу типу В, що характерно для цього періоду часу, також реєструється грип А (А(H1N1)). Вказані віруси входять до складу вакцин проти грипу на епідсезон 2020-2021рр. Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом та ГРВІ проводиться у шести областях згідно географічного розподілу (північ-м.Київ, схід –мм. Суми та Харків, південь – м.Одеса, захід – м.Львів, центр – м.Кропивницький).
За минулий тиждень інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ в Україні - нижчий епідемічного порогу на 6% та становить 452,7 на 100 тис. населення, а також на 10% вищий за аналогічний період минулого сезону.
Перевищення епідемічного порогу відмічається у центрально-східних регіонах країни, що відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу. В інших регіонах України, зокрема у Волинській області – низька інтенсивність епідемічного процесу грипу. Це свідчить, що наша область знаходиться в перед епідемічному періоді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Близько одного відсотка від загальної кількості захворілих госпіталізували. Серед них 80% – це дорослі особи. Летальних випадків за цей час не виявили, інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.
З початку епідемічного сезону гострими респіраторними вірусними інфекціями вже перехворіло понад 63 тис. мешканців області, що на 7 тис. більше ніж попереднього сезону.
В області інтенсивний показник захворюваності становить 496 на 100 тисяч населення (вищий від середньо державного на 9%), нижчий від епідемічного порогу на 14%. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року показник захворюваності менший на 2 %. Локальні перевищення зареєстрували у Володимир-Волинському та Луцькому районах.
Всього в області вакциновано понад 2 тис. осіб, із них 50% — це особи із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком 6 міс. – 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).
За даними дозорного епідеміологічного нагляду в Україні зафіксували спорадичне географічне поширення грипу. Переважає циркуляція вірусу типу В, що характерно для цього періоду часу, також реєструється грип А (А(H1N1)). Вказані віруси входять до складу вакцин проти грипу на епідсезон 2020-2021рр. Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом та ГРВІ проводиться у шести областях згідно географічного розподілу (північ-м.Київ, схід –мм. Суми та Харків, південь – м.Одеса, захід – м.Львів, центр – м.Кропивницький).
За минулий тиждень інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ в Україні - нижчий епідемічного порогу на 6% та становить 452,7 на 100 тис. населення, а також на 10% вищий за аналогічний період минулого сезону.
Перевищення епідемічного порогу відмічається у центрально-східних регіонах країни, що відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу. В інших регіонах України, зокрема у Волинській області – низька інтенсивність епідемічного процесу грипу. Це свідчить, що наша область знаходиться в перед епідемічному періоді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Викладачам луцького «політеху» присвоїли нові вчені звання
Сьогодні, 17:00
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» патрульні затримали вантажівку з нелегальними ялинками
Сьогодні, 16:48
У двох районах на Волині – перевищений показник захворюваності на грип та ГРВІ
Сьогодні, 16:40
На Донбасі підірвався український військовий
Сьогодні, 16:09
Під Луцьком хлопець за кермом Mitsubishi в’їхав у підводу
Сьогодні, 15:36