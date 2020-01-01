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В Україну повернувся політв'язень, якого в Росії засудили до 4 років ув'язнення

В Україну повернувся політв'язень, якого в Росії засудили до 4 років ув'язнення
Політв'язень Олександр Шумков повернувся в Україну з Росії.

Про це пише "Газета uа".

"Зараз він перетнув російсько-український кордон і прибув в автомобільний пункт пропуску "Бачівськ", де його зустріли рідні, представник Офісу уповноваженого та представники територіальних органів військового управління ЗСУ", - написала у Facebook омбудсмен Людмила Денісова.

23 грудня Шумкова звільнили з колонії у місті Торжок Тверської області. Після цього він потрапив до центру тимчасового утримання іноземних громадян УМВС РФ по Тверській області.

"Сьогодні ж Олександр відправиться в Херсон в військову частину, де до затримання проходив військову службу", - додала вона.

Олександра Шумкова затримали російські прикордонники на пункті пропуску в Брянській області нібито під час спроби в'їзду до Росії в серпні 2017 року. Колишній охоронець Яроша заявив, що його викрали на території України.

У грудні 2018 року суд засудив його до 4 років в'язниці за участь у "Правому секторі".

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