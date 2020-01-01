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Курс валют у Луцьку на 26 грудня

Курс валют у Луцьку на 26 грудня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.153, а продаж – 28.474.

Євро при купівлі становить – 34.119, продажу – 34.713.

Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.386.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.061, продаж – 7.739.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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