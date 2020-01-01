Курс валют у Луцьку на 26 грудня





Євро при купівлі становить – 34.119, продажу – 34.713.



Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.386.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.061, продаж – 7.739.

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