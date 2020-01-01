На Волині судили чоловіка, який на шкільному майданчику влаштував стрілянину





Про це стало відомо з вироку Маневицього районного суду Волинської області, - пишуть



Так, 12 червня близько 21 години 30 хвилин на території спортивного майданчику ЗОШ І-ІІІ ступенів села Розничі між двома чоловіками виник словесний конфлікт, який переріс у стрілянину. Обвинувачений, діставши з кишені пневматичний револьвер марки «EKOL Viper-3», вистрілив в ногу потерпілому.



У суді стрілок визнав свою вину, зазначивши, що не примирилися з потерпілим, оскільки той образив його дівчину. Він розкаявся у вчиненому та просив суворо його не карати. Натомість підтвердив слова обвинуваченого та поклався на думку суду щодо призначення покарання.



Врахувавши всі обставини, суд призначив винуватцю покарання у виді двох років обмеження волі, але змінив на рік умовного.



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному з сіл Маневицького району на шкільному майданчику сталася стрілянина, під час якої чоловіку влучили у ногу. Стрілок, який відбувся умовним, стверджував, що потерпілий образив його дівчину.Про це стало відомо з вироку Маневицього районного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини. Так, 12 червня близько 21 години 30 хвилин на території спортивного майданчику ЗОШ І-ІІІ ступенів села Розничі між двома чоловіками виник словесний конфлікт, який переріс у стрілянину. Обвинувачений, діставши з кишені пневматичний револьвер марки «EKOL Viper-3», вистрілив в ногу потерпілому.У суді стрілок визнав свою вину, зазначивши, що не примирилися з потерпілим, оскільки той образив його дівчину. Він розкаявся у вчиненому та просив суворо його не карати. Натомість підтвердив слова обвинуваченого та поклався на думку суду щодо призначення покарання.Врахувавши всі обставини, суд призначив винуватцю покарання у виді двох років обмеження волі, але змінив на рік умовного.Головне фото – ілюстративне.

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