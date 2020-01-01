вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині судили чоловіка, який на шкільному майданчику влаштував стрілянину

На Волині судили чоловіка, який на шкільному майданчику влаштував стрілянину
В одному з сіл Маневицького району на шкільному майданчику сталася стрілянина, під час якої чоловіку влучили у ногу. Стрілок, який відбувся умовним, стверджував, що потерпілий образив його дівчину.

Про це стало відомо з вироку Маневицього районного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Так, 12 червня близько 21 години 30 хвилин на території спортивного майданчику ЗОШ І-ІІІ ступенів села Розничі між двома чоловіками виник словесний конфлікт, який переріс у стрілянину. Обвинувачений, діставши з кишені пневматичний револьвер марки «EKOL Viper-3», вистрілив в ногу потерпілому.

У суді стрілок визнав свою вину, зазначивши, що не примирилися з потерпілим, оскільки той образив його дівчину. Він розкаявся у вчиненому та просив суворо його не карати. Натомість підтвердив слова обвинуваченого та поклався на думку суду щодо призначення покарання.

Врахувавши всі обставини, суд призначив винуватцю покарання у виді двох років обмеження волі, але змінив на рік умовного.

Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: стрілянина, дівчина, конфлікт, Маневиччина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
На Волині судили чоловіка, який на шкільному майданчику влаштував стрілянину
Сьогодні, 15:53
У Польщі в річці знайшли тіло українки
Сьогодні, 15:18
Історія життя відомого художника з Луцька, який зображав красу Африки
Сьогодні, 15:04
У Туреччині змінили правила в'їзду для туристів
Сьогодні, 14:16
У Нововолинську під час роботи на шахті помер машиніст
Сьогодні, 13:27
Схожі новини
У Луцьку вночі біля «Променя» невідомий стріляв у людей. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО У Луцьку вночі біля «Променя» невідомий стріляв у людей. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
15 травень, 13:01
Трагедія у Кривому Розі: хто і чому розстріляв молоду пару Трагедія у Кривому Розі: хто і чому розстріляв молоду пару
17 квітень, 17:05
Постріл у дівчину на балконі у Луцьку: деталі інциденту. ВІДЕО Постріл у дівчину на балконі у Луцьку: деталі інциденту. ВІДЕО
10 квітень, 09:18
У Луцьку на балконі підстрелили дівчину: постраждала – у лікарні У Луцьку на балконі підстрелили дівчину: постраждала – у лікарні
09 квітень, 11:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині судили чоловіка, який на шкільному майданчику влаштував стрілянину
Сьогодні, 15:53
 0
У Польщі в річці знайшли тіло українки
Сьогодні, 15:18
 0
Історія життя відомого художника з Луцька, який зображав красу Африки
Сьогодні, 15:04
 0
У Туреччині змінили правила в'їзду для туристів
Сьогодні, 14:16
 0
У Нововолинську під час роботи на шахті помер машиніст
Сьогодні, 13:27
 0
Медіа
відео
1/8