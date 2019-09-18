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У Китаї підірвали 760-метровий міст. ВІДЕО

У Китаї підірвали 760-метровий міст. ВІДЕО
У китайській провінції Хунань висадили в повітря 760-метровий міст через закінчення терміну його експлуатації.

Як передає Укрінформ, відео вибуху опублікував місцевий канал New China TV.

Старий міст завдовжки 760 метрів у місті Чанша провінції Хунань став непридатний і небезпечний після безлічі ремонтних робіт. Поруч з ним побудували новий міст.

Оскільки новий міст недавно ввели в експлуатацію, то провели контрольований вибух старої споруди - мосту не стало буквально за 10 секунд.


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Теги: Китай, міст, вибух
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