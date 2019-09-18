У Китаї підірвали 760-метровий міст. ВІДЕО





Як передає



Старий міст завдовжки 760 метрів у місті Чанша провінції Хунань став непридатний і небезпечний після безлічі ремонтних робіт. Поруч з ним побудували новий міст.



Оскільки новий міст недавно ввели в експлуатацію, то провели контрольований вибух старої споруди - мосту не стало буквально за 10 секунд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У китайській провінції Хунань висадили в повітря 760-метровий міст через закінчення терміну його експлуатації.Як передає Укрінформ , відео вибуху опублікував місцевий канал New China TV Старий міст завдовжки 760 метрів у місті Чанша провінції Хунань став непридатний і небезпечний після безлічі ремонтних робіт. Поруч з ним побудували новий міст.Оскільки новий міст недавно ввели в експлуатацію, то провели контрольований вибух старої споруди - мосту не стало буквально за 10 секунд.

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