Із 1 січня в Україні зростуть тарифи на електроенергію для населення





Рішення ухвалили 28 грудня під час засідання. Про це повідомляють



"Із січня проект постанови передбачає продовження дії ПСО до 31 березня 2021 року, встановлення із 1 січня 2021 року до 31 березня фіксованої ціни для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год", – сказав в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко.



Нині тарифи на електроенергію для населення на перші 100 кВт-год на місяць становить 90 коп. (з ПДВ), а на наступні – 1,68 грн за кВт. У новій постанові про перші 100 кВт-год за зниженою ціною не йдеться.



Крім того, на засіданні 28 грудня Кабмін доручив Міністерству енергетики до 25 січня 2021 року підготувати оновлений паливно-енергетичний баланс країни.



За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, це оновлення балансу покаже всім українцям, що уряд розуміє проблеми галузі і шукає компроміс між соціальною складовою та інтересами бізнесу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів вніс зміни в положення про покладання спеціальних обов’язків на оптовому ринку електричної енергії та скасував тариф для населення на перші 100 кВт-год електроенергії з 1 січня 2021 року.Рішення ухвалили 28 грудня під час засідання. Про це повідомляють Факти "Із січня проект постанови передбачає продовження дії ПСО до 31 березня 2021 року, встановлення із 1 січня 2021 року до 31 березня фіксованої ціни для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год", – сказав в. о. міністра енергетикиНині тарифи на електроенергію для населення на перші 100 кВт-год на місяць становить 90 коп. (з ПДВ), а на наступні – 1,68 грн за кВт. У новій постанові про перші 100 кВт-год за зниженою ціною не йдеться.Крім того, на засіданні 28 грудня Кабмін доручив Міністерству енергетики до 25 січня 2021 року підготувати оновлений паливно-енергетичний баланс країни.За словами прем’єр-міністра України, це оновлення балансу покаже всім українцям, що уряд розуміє проблеми галузі і шукає компроміс між соціальною складовою та інтересами бізнесу.

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