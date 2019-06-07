Із 1 січня в Україні зростуть тарифи на електроенергію для населення
Сьогодні, 22:36
Кабінет міністрів вніс зміни в положення про покладання спеціальних обов’язків на оптовому ринку електричної енергії та скасував тариф для населення на перші 100 кВт-год електроенергії з 1 січня 2021 року.
Рішення ухвалили 28 грудня під час засідання. Про це повідомляють Факти.
"Із січня проект постанови передбачає продовження дії ПСО до 31 березня 2021 року, встановлення із 1 січня 2021 року до 31 березня фіксованої ціни для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год", – сказав в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко.
Нині тарифи на електроенергію для населення на перші 100 кВт-год на місяць становить 90 коп. (з ПДВ), а на наступні – 1,68 грн за кВт. У новій постанові про перші 100 кВт-год за зниженою ціною не йдеться.
Крім того, на засіданні 28 грудня Кабмін доручив Міністерству енергетики до 25 січня 2021 року підготувати оновлений паливно-енергетичний баланс країни.
За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, це оновлення балансу покаже всім українцям, що уряд розуміє проблеми галузі і шукає компроміс між соціальною складовою та інтересами бізнесу.
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Рішення ухвалили 28 грудня під час засідання. Про це повідомляють Факти.
"Із січня проект постанови передбачає продовження дії ПСО до 31 березня 2021 року, встановлення із 1 січня 2021 року до 31 березня фіксованої ціни для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год", – сказав в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко.
Нині тарифи на електроенергію для населення на перші 100 кВт-год на місяць становить 90 коп. (з ПДВ), а на наступні – 1,68 грн за кВт. У новій постанові про перші 100 кВт-год за зниженою ціною не йдеться.
Крім того, на засіданні 28 грудня Кабмін доручив Міністерству енергетики до 25 січня 2021 року підготувати оновлений паливно-енергетичний баланс країни.
За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, це оновлення балансу покаже всім українцям, що уряд розуміє проблеми галузі і шукає компроміс між соціальною складовою та інтересами бізнесу.
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Коментарі 1
Hey! Peremoha!
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Із 1 січня в Україні зростуть тарифи на електроенергію для населення
Сьогодні, 22:36