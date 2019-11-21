«Вибивали» неіснуючі борги: на Волині затримали банду вимагачів. ФОТО
Сьогодні, 16:17
На Волині СБУ блокувала діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на насильницькому вимаганні великих сум грошей з місцевих жителів.
За попередніми даними слідства, групу організували троє засуджених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. До банди вони залучили чотирьох представників кримінальних кіл регіону, - інформує пресслужба Управління Служби безпеки України у Волинській області.
Встановили, що зловмисники «вибивали» неіснуючі борги з громадян, у тому числі з підприємців. Для цього фігуранти створювали штучні конфліктні ситуації, а також застосовували до потерпілих психологічний тиск і погрожували їм фізичною розправою.
Співробітники СБУ задокументували декілька фактів вимагання учасниками угруповання грошей з потерпілих.
Правоохоронці затримала двох активних членів групи під час отримання чергової суми «данини».
У ході обшуків у місцях позбавлення волі та за адресами проживання фігурантів правоохоронці виявили мобільні телефони, чорнові записи із доказами протиправної діяльності та гроші, отримані злочинним шляхом.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України, готують повідомлення про підозру організаторам та учасникам угруповання.
Також перевіряють причетність зловмисників до вчинення інших тяжких злочинів.
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За попередніми даними слідства, групу організували троє засуджених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. До банди вони залучили чотирьох представників кримінальних кіл регіону, - інформує пресслужба Управління Служби безпеки України у Волинській області.
Встановили, що зловмисники «вибивали» неіснуючі борги з громадян, у тому числі з підприємців. Для цього фігуранти створювали штучні конфліктні ситуації, а також застосовували до потерпілих психологічний тиск і погрожували їм фізичною розправою.
Співробітники СБУ задокументували декілька фактів вимагання учасниками угруповання грошей з потерпілих.
Правоохоронці затримала двох активних членів групи під час отримання чергової суми «данини».
У ході обшуків у місцях позбавлення волі та за адресами проживання фігурантів правоохоронці виявили мобільні телефони, чорнові записи із доказами протиправної діяльності та гроші, отримані злочинним шляхом.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України, готують повідомлення про підозру організаторам та учасникам угруповання.
Також перевіряють причетність зловмисників до вчинення інших тяжких злочинів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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