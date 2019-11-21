«Вибивали» неіснуючі борги: на Волині затримали банду вимагачів. ФОТО

На Волині СБУ блокувала діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на насильницькому вимаганні великих сум грошей з місцевих жителів.За попередніми даними слідства, групу організували троє засуджених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. До банди вони залучили чотирьох представників кримінальних кіл регіону, - інформує пресслужба Управління Служби безпеки України у Волинській області.Встановили, що зловмисники «вибивали» неіснуючі борги з громадян, у тому числі з підприємців. Для цього фігуранти створювали штучні конфліктні ситуації, а також застосовували до потерпілих психологічний тиск і погрожували їм фізичною розправою.Співробітники СБУ задокументували декілька фактів вимагання учасниками угруповання грошей з потерпілих.Правоохоронці затримала двох активних членів групи під час отримання чергової суми «данини».У ході обшуків у місцях позбавлення волі та за адресами проживання фігурантів правоохоронці виявили мобільні телефони, чорнові записи із доказами протиправної діяльності та гроші, отримані злочинним шляхом.У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України, готують повідомлення про підозру організаторам та учасникам угруповання.Також перевіряють причетність зловмисників до вчинення інших тяжких злочинів.