вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Вибивали» неіснуючі борги: на Волині затримали банду вимагачів. ФОТО

«Вибивали» неіснуючі борги: на Волині затримали банду вимагачів. ФОТО
На Волині СБУ блокувала діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на насильницькому вимаганні великих сум грошей з місцевих жителів.

За попередніми даними слідства, групу організували троє засуджених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. До банди вони залучили чотирьох представників кримінальних кіл регіону, - інформує пресслужба Управління Служби безпеки України у Волинській області.

Встановили, що зловмисники «вибивали» неіснуючі борги з громадян, у тому числі з підприємців. Для цього фігуранти створювали штучні конфліктні ситуації, а також застосовували до потерпілих психологічний тиск і погрожували їм фізичною розправою.

Співробітники СБУ задокументували декілька фактів вимагання учасниками угруповання грошей з потерпілих.

Правоохоронці затримала двох активних членів групи під час отримання чергової суми «данини».

У ході обшуків у місцях позбавлення волі та за адресами проживання фігурантів правоохоронці виявили мобільні телефони, чорнові записи із доказами протиправної діяльності та гроші, отримані злочинним шляхом.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України, готують повідомлення про підозру організаторам та учасникам угруповання.

Також перевіряють причетність зловмисників до вчинення інших тяжких злочинів.

«Вибивали» неіснуючі борги: на Волині затримали банду вимагачів. ФОТО
«Вибивали» неіснуючі борги: на Волині затримали банду вимагачів. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: банда, Волинь, затримання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Принципи ведення сімейного бізнесу від Гліба Загорія*
Сьогодні, 16:19
«Вибивали» неіснуючі борги: на Волині затримали банду вимагачів. ФОТО
Сьогодні, 16:17
Луцькому терористу Максиму Кривошу продовжили запобіжний захід
Сьогодні, 16:16
У Луцьку спортсмену куплять квартиру
Сьогодні, 16:00
Психотропи, пістолети та ножі: волинська поліція викрила наркоділка та його спільників
Сьогодні, 15:42
Схожі новини
На Тернопільщині – гучне затримання банди з Волині. ФОТО. ВІДЕО На Тернопільщині – гучне затримання банди з Волині. ФОТО. ВІДЕО
21 листопад, 2019, 13:47
Затримали банду, яка причетна до низки злочинів на території Волині. ФОТО Затримали банду, яка причетна до низки злочинів на території Волині. ФОТО
30 листопад, 11:07
Трьох грабіжників-гастролерів, які викрали у волинянин понад 1 мільйон гривень, залишили під вартою Трьох грабіжників-гастролерів, які викрали у волинянин понад 1 мільйон гривень, залишили під вартою
01 жовтень, 14:50
Фіскала з Волині викрили на постійних хабарах від підприємців: тривають обшуки Фіскала з Волині викрили на постійних хабарах від підприємців: тривають обшуки
04 вересень, 15:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Принципи ведення сімейного бізнесу від Гліба Загорія*
Сьогодні, 16:19
 0
«Вибивали» неіснуючі борги: на Волині затримали банду вимагачів. ФОТО
Сьогодні, 16:17
 0
Луцькому терористу Максиму Кривошу продовжили запобіжний захід
Сьогодні, 16:16
 0
У Луцьку спортсмену куплять квартиру
Сьогодні, 16:00
 0
Психотропи, пістолети та ножі: волинська поліція викрила наркоділка та його спільників
Сьогодні, 15:42
 0
Медіа
відео
1/8