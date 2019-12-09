У лютому прогнозують сильні морози: якою буде зима в Україні у 2021 році





Своїм прогнозом у



На його думку, морози цього сезону можливі, і навіть люті, але найпевніше триматимуться вони недовго. "Зимовий сезон буде характеризуватися різкими змінами погодних умов, підвищеним температурним режимом проти норми, причому значно підвищеним, десь на 2-4°. Похолодання будуть, але короткочасні, можуть бути і достатньо суворі", — зазначив Микола Кульбіда.





Погода на Новий рік



Як уже раніше повідомлялося, в останні дні грудня 2020 року та на Новий рік до України прийде по-весняному тепла погода. На півдні стовпчики термометрів 31 грудня вдень можуть піднятися аж до 14° тепла. За прогнозом Укргідрометцентру, 30-31 грудня в країні буде без опадів (лише у західних областях 31 грудня невеликий дощ, вночі з мокрим снігом), температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини місцями 8-14°.



Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що у перші ніч та день 2021 року "до України стрибне циклон з південного заходу Європи". Тому, зважаючи на високу температуру повітря, у нас ітиме переважно дощ, лише в західних областях вночі подекуди є ймовірність мокрого снігу.



"Доведеться народу не сніжками весело битися, а парасолями грайливо розмахувати і стрибати по калюжах. Опади не дійдуть хіба що до сходу України, Запоріжжя та Дніпропетровщини. Температура повітря у новорічну ніч очікується +1+5 градусів, у східній частині близько нуля, вдень 1 січня — +4+9 градусів, у Криму до +12 градусів. На заході та сході України протягом дня 1 січня буде прохолодніше, +1+4 градуси", — поділилася синоптикиня прогнозом на своїй сторінці у Facebook.



Екватор зими — січень



В Укргідрометцентрі також спрогнозували, що січень 2021 року буде трохи теплішим, ніж зазвичай. Зазначається, що середня місячна температура передбачається на рівні 0-4° морозу, у південній частині місцями 1-3º тепла, що на 2-2,5° вище від середніх багаторічних значень. Водночас місячна кількість опадів у січні буде у межах середніх багаторічних значень, зауважують синоптики. Так, їхня місячна кількість очікується на рівні 27-58 мм, в Карпатах місцями до 75 мм, в горах Криму — до 122 мм.



Прогноз погоди на Різдво



У коментарі ТСН.ua начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик зазначив, що після потепління на Новий рік, на Різдво до України прийде похолодання з нічними морозами до минус 10-15°. "На Різдво погода погіршиться, від 9-10 січня буде вторгнення холодного повітря, яке затримається орієнтовно на тиждень. Вночі температура опускатиметься до 10-14° морозу", — сказав Владислав Білик.



Прогноз на лютий



Як пишуть ЗМІ, за прогнозами народних синоптиків, лютий може бути найхолоднішим і найбагатшим на сніг за всю зиму місяцем. Так, на початку лютого стовпчики термометрів опускатимуться до мінус 10-14°. Після 10 лютого температура повітря триматиметься на рівні 0º. Місяць також обіцяє бути багатим на опади.



Однак, в Укргідрометцентрі, ТСН.ua повідомили, що точний прогноз на лютий поки що робити зарано, та періодичне вторгнення холодного повітря є характерним для кожної української зими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зима 2020-2021 буде доволі тепла, з частими відлигами та з температурним режимом вище від норми, що ми і спостерігали, власне, у грудні, який добігає кінця.Своїм прогнозом у "Сніданку з 1+1" поділився директор Гідрометцентру Микола Кульбіда.На його думку, морози цього сезону можливі, і навіть люті, але найпевніше триматимуться вони недовго. "Зимовий сезон буде характеризуватися різкими змінами погодних умов, підвищеним температурним режимом проти норми, причому значно підвищеним, десь на 2-4°. Похолодання будуть, але короткочасні, можуть бути і достатньо суворі", — зазначив Микола Кульбіда.Як уже раніше повідомлялося, в останні дні грудня 2020 року та на Новий рік до України прийде по-весняному тепла погода. На півдні стовпчики термометрів 31 грудня вдень можуть піднятися аж до 14° тепла. За прогнозом Укргідрометцентру, 30-31 грудня в країні буде без опадів (лише у західних областях 31 грудня невеликий дощ, вночі з мокрим снігом), температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини місцями 8-14°.Синоптикпрогнозує, що у перші ніч та день 2021 року "до України стрибне циклон з південного заходу Європи". Тому, зважаючи на високу температуру повітря, у нас ітиме переважно дощ, лише в західних областях вночі подекуди є ймовірність мокрого снігу."Доведеться народу не сніжками весело битися, а парасолями грайливо розмахувати і стрибати по калюжах. Опади не дійдуть хіба що до сходу України, Запоріжжя та Дніпропетровщини. Температура повітря у новорічну ніч очікується +1+5 градусів, у східній частині близько нуля, вдень 1 січня — +4+9 градусів, у Криму до +12 градусів. На заході та сході України протягом дня 1 січня буде прохолодніше, +1+4 градуси", — поділилася синоптикиня прогнозом на своїй сторінці у Facebook.В Укргідрометцентрі також спрогнозували, що січень 2021 року буде трохи теплішим, ніж зазвичай. Зазначається, що середня місячна температура передбачається на рівні 0-4° морозу, у південній частині місцями 1-3º тепла, що на 2-2,5° вище від середніх багаторічних значень. Водночас місячна кількість опадів у січні буде у межах середніх багаторічних значень, зауважують синоптики. Так, їхня місячна кількість очікується на рівні 27-58 мм, в Карпатах місцями до 75 мм, в горах Криму — до 122 мм.У коментарі ТСН.ua начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентрузазначив, що після потепління на Новий рік, на Різдво до України прийде похолодання з нічними морозами до минус 10-15°. "На Різдво погода погіршиться, від 9-10 січня буде вторгнення холодного повітря, яке затримається орієнтовно на тиждень. Вночі температура опускатиметься до 10-14° морозу", — сказав Владислав Білик.Як пишуть ЗМІ, за прогнозами народних синоптиків, лютий може бути найхолоднішим і найбагатшим на сніг за всю зиму місяцем. Так, на початку лютого стовпчики термометрів опускатимуться до мінус 10-14°. Після 10 лютого температура повітря триматиметься на рівні 0º. Місяць також обіцяє бути багатим на опади.Однак, в Укргідрометцентрі, ТСН.ua повідомили, що точний прогноз на лютий поки що робити зарано, та періодичне вторгнення холодного повітря є характерним для кожної української зими.

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