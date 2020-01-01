У Луцьку на Соборності – подвійна ДТП. ФОТО
Сьогодні, 17:20
ДТП сталася по обіді на проспекті Соборності в Луцьку. Так, близько 15.30 перед пішохідним переходом поблизу гуртожитку ВНУ зіткнулися три авто.
Як розповів Інформаційному агентству Волинські Новини один із очевидців, легковик Volkswagen пригальмував перед переходо, аби пропустити пішоходів, які переходили дорогу. В цей час у нього влетіла ГАЗель.
Volkswagen, своєю чергою, в’їхав у Chevrolet, що стояло попереду.
На щастя, під час аварії ніхто не постраждав. Автівки отримали механічні пошкодження.
На місці працювали патрульні, а також були медики "швидкої".
Рух на цій ділянці проспекту, - ускладнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як розповів Інформаційному агентству Волинські Новини один із очевидців, легковик Volkswagen пригальмував перед переходо, аби пропустити пішоходів, які переходили дорогу. В цей час у нього влетіла ГАЗель.
Volkswagen, своєю чергою, в’їхав у Chevrolet, що стояло попереду.
На щастя, під час аварії ніхто не постраждав. Автівки отримали механічні пошкодження.
На місці працювали патрульні, а також були медики "швидкої".
Рух на цій ділянці проспекту, - ускладнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Зв'язали кабелем, били та підпалювали: троє волинян напали на сім'ю з Рівненщини. ФОТО
Сьогодні, 17:50
У Луцьку на Соборності – подвійна ДТП. ФОТО
Сьогодні, 17:20
Який вигляд мав Зимненський монастир століття тому. ВІДЕО
Сьогодні, 16:58