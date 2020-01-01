вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на Соборності – подвійна ДТП. ФОТО

У Луцьку на Соборності – подвійна ДТП. ФОТО
ДТП сталася по обіді на проспекті Соборності в Луцьку. Так, близько 15.30 перед пішохідним переходом поблизу гуртожитку ВНУ зіткнулися три авто.

Як розповів Інформаційному агентству Волинські Новини один із очевидців, легковик Volkswagen пригальмував перед переходо, аби пропустити пішоходів, які переходили дорогу. В цей час у нього влетіла ГАЗель.

Volkswagen, своєю чергою, в’їхав у Chevrolet, що стояло попереду.

На щастя, під час аварії ніхто не постраждав. Автівки отримали механічні пошкодження.

На місці працювали патрульні, а також були медики "швидкої".

Рух на цій ділянці проспекту, - ускладнений.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, подвійна аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Зв'язали кабелем, били та підпалювали: троє волинян напали на сім'ю з Рівненщини. ФОТО
Сьогодні, 17:50
У Луцьку на Соборності – подвійна ДТП. ФОТО
Сьогодні, 17:20
У Луцьку інспектори виявили понад 300 незаконних новорічних дерев. ФОТО
Сьогодні, 17:10
Який вигляд мав Зимненський монастир століття тому. ВІДЕО
Сьогодні, 16:58
У місті на Волині покупцям повернули понад 15 тисяч за неякісні товари
Сьогодні, 16:25
Схожі новини
На Дубнівській у Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО На Дубнівській у Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО
04 грудень, 14:24
На Відродженні у Луцьку – подвійна аварія з потерпілим. ФОТО На Відродженні у Луцьку – подвійна аварія з потерпілим. ФОТО
29 жовтень, 19:25
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
11 вересень, 09:32
У Луцьку – подвійна ДТП: винуватець аварії втік. ФОТО У Луцьку – подвійна ДТП: винуватець аварії втік. ФОТО
10 квітень, 19:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зв'язали кабелем, били та підпалювали: троє волинян напали на сім'ю з Рівненщини. ФОТО
Сьогодні, 17:50
 0
Новорічний подарунок для волинян: святкові знижки в «АТБ»*
Сьогодні, 17:43
 0
У Луцьку на Соборності – подвійна ДТП. ФОТО
Сьогодні, 17:20
 0
У Луцьку інспектори виявили понад 300 незаконних новорічних дерев. ФОТО
Сьогодні, 17:10
 0
Який вигляд мав Зимненський монастир століття тому. ВІДЕО
Сьогодні, 16:58
 0
Медіа
відео
1/8