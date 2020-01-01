У Луцьку на Соборності – подвійна ДТП. ФОТО





Як розповів



Volkswagen, своєю чергою, в’їхав у Chevrolet, що стояло попереду.



На щастя, під час аварії ніхто не постраждав. Автівки отримали механічні пошкодження.



На місці працювали патрульні, а також були медики "швидкої".



Рух на цій ділянці проспекту, - ускладнений.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП сталася по обіді на проспекті Соборності в Луцьку. Так, близько 15.30 перед пішохідним переходом поблизу гуртожитку ВНУ зіткнулися три авто.Як розповів Інформаційному агентству Волинські Новини один із очевидців, легковик Volkswagen пригальмував перед переходо, аби пропустити пішоходів, які переходили дорогу. В цей час у нього влетіла ГАЗель.Volkswagen, своєю чергою, в’їхав у Chevrolet, що стояло попереду.На щастя, під час аварії ніхто не постраждав. Автівки отримали механічні пошкодження.На місці працювали патрульні, а також були медики "швидкої".Рух на цій ділянці проспекту, - ускладнений.

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