В Україні завершився черговий призов





Про це повідомляє



Усього на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань цьогоріч відправилися 13 570 осіб, зокрема



до Збройних Сил України – 7 500 осіб;

до Національної гвардії України – 4 970 осіб;

до Державної прикордонної служби України – 500 осіб;

до Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб.

У пресслужбі Генштабі зазначили, що всі військовослужбовці проходять підготовку у навчальних центрах за програмою Базової загальної підготовки задля отримання ними первинних військових знань, вмінь та навичок.



"Під час проходження військової служби в Збройних Силах України військовослужбовці строкової військової служби не залучаються до виконання завдань у районі проведення операції Об’єднаних сил та проходять військову службу переважно в пунктах постійної дислокації військових частин для забезпечення їх життєдіяльності, охорони та оборони", – запевнили у Генштабі.



Відповідно до законодавства, солдати, матроси, сержанти й старшини проведуть на строковій службі до 18 місяців, а призовники, які мають освітній ступінь магістра – до 12 років.

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