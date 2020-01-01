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В Україні завершився черговий призов

В Україні завершився черговий призов
В Україні добігла кінця кампанія із чергового призову на строкову військову службу, план призову вдалося виконати на 100%.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Усього на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань цьогоріч відправилися 13 570 осіб, зокрема

до Збройних Сил України – 7 500 осіб;
до Національної гвардії України – 4 970 осіб;
до Державної прикордонної служби України – 500 осіб;
до Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб.
У пресслужбі Генштабі зазначили, що всі військовослужбовці проходять підготовку у навчальних центрах за програмою Базової загальної підготовки задля отримання ними первинних військових знань, вмінь та навичок.

"Під час проходження військової служби в Збройних Силах України військовослужбовці строкової військової служби не залучаються до виконання завдань у районі проведення операції Об’єднаних сил та проходять військову службу переважно в пунктах постійної дислокації військових частин для забезпечення їх життєдіяльності, охорони та оборони", – запевнили у Генштабі.

Відповідно до законодавства, солдати, матроси, сержанти й старшини проведуть на строковій службі до 18 місяців, а призовники, які мають освітній ступінь магістра – до 12 років.

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Теги: ЗСУ, призов, Україна
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