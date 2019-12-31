Як отримувати задоволення від їжі і не переїдати: поради луцької лікарки
Сьогодні, 17:37
Сімейний лікар КП "Луцький центр первинної медичної допомоги" Ірина Андрійчишена розповіла, що їсти на Новий рік, аби не відчувати важкість після застілля.
Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Лікарка дала низку порад щодо того, як не переїдати, коли на столі - велика кількість страв:
- не допускайте голоду протягом дня напередодні святкування;
- обов'язково за кілька годин до застілля - корисний перекус (сир, горіхи, фрукт, твердий сир);
- за 20-30 хвилин до прийому їжі випийте стакан звичайної чистої води (бажано теплої), також не забувайте пити у проміжках між прийомами їжі;
- на початку трапези наповніть вашу тарілку свіжими овочами, квашениною або фруктами (так ви зменшите бажання покласти туди нові і нові страви).
Яким стравам віддати перевагу під час застілля:
- салатам з овочів, зелені заправлені рослинною олією/грецьким йогуртом (не придбаним майонезом);
- м’ясним стравам з птиці, рибі;
- фруктам;
- картоплі (не пюре, а лише запеченій).
Щодо напоїв, надавайте перевагу негазованій воді, компотам з сухофруктів. Із алкогольних напоїв обирайте сухе вино (рекомендована добова доза: 100 мл для жінок та 200 мл для чоловіків). Також відмовтесь від газованих напоїв та пакетованих соків, адже в них в десятки разів перевищений вміст цукру.
"Якщо ж ви все ж таки переїли, не накручуйте себе, а відпустіть ситуацію, адже стрес сповільнює роботу шлунково-кишкового тракту, як наслідок - ще більше відчуття важкості в животі", - наголошує лікарка.
Ірина Андрійчишена радить не забувати про фізичні навантаження: після застілля виходьте з рідними чи друзями на прогулянку або ж просто танцюйте (так ви швидше спалите набрані калорії та покращите роботу вашого ШКТ).
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Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Лікарка дала низку порад щодо того, як не переїдати, коли на столі - велика кількість страв:
- не допускайте голоду протягом дня напередодні святкування;
- обов'язково за кілька годин до застілля - корисний перекус (сир, горіхи, фрукт, твердий сир);
- за 20-30 хвилин до прийому їжі випийте стакан звичайної чистої води (бажано теплої), також не забувайте пити у проміжках між прийомами їжі;
- на початку трапези наповніть вашу тарілку свіжими овочами, квашениною або фруктами (так ви зменшите бажання покласти туди нові і нові страви).
Яким стравам віддати перевагу під час застілля:
- салатам з овочів, зелені заправлені рослинною олією/грецьким йогуртом (не придбаним майонезом);
- м’ясним стравам з птиці, рибі;
- фруктам;
- картоплі (не пюре, а лише запеченій).
Щодо напоїв, надавайте перевагу негазованій воді, компотам з сухофруктів. Із алкогольних напоїв обирайте сухе вино (рекомендована добова доза: 100 мл для жінок та 200 мл для чоловіків). Також відмовтесь від газованих напоїв та пакетованих соків, адже в них в десятки разів перевищений вміст цукру.
"Якщо ж ви все ж таки переїли, не накручуйте себе, а відпустіть ситуацію, адже стрес сповільнює роботу шлунково-кишкового тракту, як наслідок - ще більше відчуття важкості в животі", - наголошує лікарка.
Ірина Андрійчишена радить не забувати про фізичні навантаження: після застілля виходьте з рідними чи друзями на прогулянку або ж просто танцюйте (так ви швидше спалите набрані калорії та покращите роботу вашого ШКТ).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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