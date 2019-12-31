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Як отримувати задоволення від їжі і не переїдати: поради луцької лікарки

Як отримувати задоволення від їжі і не переїдати: поради луцької лікарки
Сімейний лікар КП "Луцький центр первинної медичної допомоги" Ірина Андрійчишена розповіла, що їсти на Новий рік, аби не відчувати важкість після застілля.

Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.

Лікарка дала низку порад щодо того, як не переїдати, коли на столі - велика кількість страв:
- не допускайте голоду протягом дня напередодні святкування;
- обов'язково за кілька годин до застілля - корисний перекус (сир, горіхи, фрукт, твердий сир);
- за 20-30 хвилин до прийому їжі випийте стакан звичайної чистої води (бажано теплої), також не забувайте пити у проміжках між прийомами їжі;
- на початку трапези наповніть вашу тарілку свіжими овочами, квашениною або фруктами (так ви зменшите бажання покласти туди нові і нові страви).

Яким стравам віддати перевагу під час застілля:
- салатам з овочів, зелені заправлені рослинною олією/грецьким йогуртом (не придбаним майонезом);
- м’ясним стравам з птиці, рибі;
- фруктам;
- картоплі (не пюре, а лише запеченій).

Щодо напоїв, надавайте перевагу негазованій воді, компотам з сухофруктів. Із алкогольних напоїв обирайте сухе вино (рекомендована добова доза: 100 мл для жінок та 200 мл для чоловіків). Також відмовтесь від газованих напоїв та пакетованих соків, адже в них в десятки разів перевищений вміст цукру.

"Якщо ж ви все ж таки переїли, не накручуйте себе, а відпустіть ситуацію, адже стрес сповільнює роботу шлунково-кишкового тракту, як наслідок - ще більше відчуття важкості в животі", - наголошує лікарка.

Ірина Андрійчишена радить не забувати про фізичні навантаження: після застілля виходьте з рідними чи друзями на прогулянку або ж просто танцюйте (так ви швидше спалите набрані калорії та покращите роботу вашого ШКТ).

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Теги: їжа, застілля, Новий рік, вибір редактора
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