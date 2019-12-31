Як отримувати задоволення від їжі і не переїдати: поради луцької лікарки

Сімейний лікар КП "Луцький центр первинної медичної допомоги"розповіла, що їсти на Новий рік, аби не відчувати важкість після застілля.Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.Лікарка дала низку порад щодо того, як не переїдати, коли на столі - велика кількість страв:- не допускайте голоду протягом дня напередодні святкування;- обов'язково за кілька годин до застілля - корисний перекус (сир, горіхи, фрукт, твердий сир);- за 20-30 хвилин до прийому їжі випийте стакан звичайної чистої води (бажано теплої), також не забувайте пити у проміжках між прийомами їжі;- на початку трапези наповніть вашу тарілку свіжими овочами, квашениною або фруктами (так ви зменшите бажання покласти туди нові і нові страви).Яким стравам віддати перевагу під час застілля:- салатам з овочів, зелені заправлені рослинною олією/грецьким йогуртом (не придбаним майонезом);- м’ясним стравам з птиці, рибі;- фруктам;- картоплі (не пюре, а лише запеченій).Щодо напоїв, надавайте перевагу негазованій воді, компотам з сухофруктів. Із алкогольних напоїв обирайте сухе вино (рекомендована добова доза: 100 мл для жінок та 200 мл для чоловіків). Також відмовтесь від газованих напоїв та пакетованих соків, адже в них в десятки разів перевищений вміст цукру."Якщо ж ви все ж таки переїли, не накручуйте себе, а відпустіть ситуацію, адже стрес сповільнює роботу шлунково-кишкового тракту, як наслідок - ще більше відчуття важкості в животі", - наголошує лікарка.Ірина Андрійчишена радить не забувати про фізичні навантаження: після застілля виходьте з рідними чи друзями на прогулянку або ж просто танцюйте (так ви швидше спалите набрані калорії та покращите роботу вашого ШКТ).