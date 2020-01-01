На ГРВІ за минулий тиждень захворіло 5 тисяч волинян, більша половина із них – діти

У Волинській області інтенсивний показник захворюваності становить 439 на 100 тисяч населення (вищий від середньо державного на 13%), нижчий від епідемічного порогу на 23% В порівнянні з аналогічним періодом минулого року показник захворюваності менший на 7 %.Локальні перевищення зареєстрували у Володимир-Волинському та Шацькому районах, інформує Волинський обласний лабораторний центр.Протягом останнього тижня в області захворіло близько 5 тис. волинян на ГРВІ, із них 54% — це діти віком до 17 років (понад 2 тис.). Штами вірусу грипу не виділялись. Близько одного відсотка від загальної кількості захворілих госпіталізовано. Серед них 80% – це дорослі особи. Летальних випадків за цей час не виявили.З початку епідемічного сезону гострими респіраторними вірусними інфекціями вже перехворіло близько 70 тис. мешканців області, що на 6 тис. більше ніж попереднього сезону.Всього в області вакцинували понад 2 тис. осіб, із них 55% — це особи із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком 6 міс. – 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).За даними дозорного епідеміологічного нагляду в Україні зафіксували спорадичне географічне поширення грипу. Переважає циркуляція вірусу типу В, що характерно для цього періоду часу, також реєструється грип А (А(H1N1)). Вказані віруси входять до складу вакцин проти грипу на епідсезон 2020-2021рр. Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом та ГРВІ проводиться у шести областях згідно географічного розподілу (північ-м.Київ, схід –мм. Суми та Харків, південь – м.Одеса, захід – м.Львів, центр – м.Кропивницький).За минулий тиждень інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ в Україні - нижчий епідемічного порогу на 21% та становить 381 на 100 тис. населення, а також на 10% вищий за аналогічний період минулого сезону.У Херсонській та Черкаській областях інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ перевищив епідемічний поріг та був на середньому рівні інтенсивності епідемічного процесу. В інших регіонах України, зокрема в нашій області, перевищення епідемічних порогів не відмічалось.