Винесли вирок водієві, який на Дубнівській на смерть збив 10-річного хлопчика





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише



Так, 5 вересня обвинувачений, керуючи «ГАЗ-3307 ФУА», рухався вулицею Дубнівською зі сторони проспекту Волі. Водій «ГАЗ» не зупинив автомобіль попри те, що маршрутка стала зменшувати швидкість перед пішохідним переходом. Натомість водій вантажівки продовжив рух та



Внаслідок ДТП 10-річний хлопчик отримав травми несумісні з життям.



У суді водій вантажівки свою вину визнав повністю. Він розповів, що помітив маршрутку, яка зменшувала швидкість, однак подумав, що вона зупинятиметься на зупинці. Не помітивши знаку нерегульованого пішохідного переходу, він об’їхав маршрутку та допустив наїзд на пішохода.



Чоловік щиро розкаявся у вчиненому, ствердив про примирення між ним та потерпілими, просив суворо його не карати.



Батьки померлого хлопчика розповіли, що з обвинуваченим вони примирились та вибачили його, а також попросили суд не позбавляти його волі. Вони також просили задовольнити цивільний позов про відшкодування завданих збитків (моральної шкоди та витрат на правову допомогу), заявлений ними до АТ «Українська залізниця», як до роботодавця обвинуваченого, зважаючи на перенесені ними страждання по смерті дитини, які не припиняються і в цей час, зазначивши також, що мають намір в подальшому заявляти позов і до страхової компанії, у якій застрахований автомобіль винуватця ДТП.



Врахувавши всі обставини справи, суд призначив водію покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням водійського посвідчення на три роки, однак змінив це покарання на 3 роки умовного. Також суд задовольнив цивільний позов батьків загиблого, стягнувши з АТ «Українська залізниця» на користь кожного з них по 500 тисяч гривень моральної шкоди та по 10 тисяч гривень витрат на надання правової допомоги.



До слова, 31 грудня стало відомо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині водія, який на смерть збив десятирічного хлопчика, що переходив дорогу по пішохідному переході на вулиці Дубнівській, засудили умовно.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА Волинські новини Так, 5 вересня обвинувачений, керуючи «ГАЗ-3307 ФУА», рухався вулицею Дубнівською зі сторони проспекту Волі. Водій «ГАЗ» не зупинив автомобіль попри те, що маршрутка стала зменшувати швидкість перед пішохідним переходом. Натомість водій вантажівки продовжив рух та допустив наїзд на пішохода , який переходив дорогу по «зебрі».Внаслідок ДТП 10-річний хлопчик отримав травми несумісні з життям.У суді водій вантажівки свою вину визнав повністю. Він розповів, що помітив маршрутку, яка зменшувала швидкість, однак подумав, що вона зупинятиметься на зупинці. Не помітивши знаку нерегульованого пішохідного переходу, він об’їхав маршрутку та допустив наїзд на пішохода.Чоловік щиро розкаявся у вчиненому, ствердив про примирення між ним та потерпілими, просив суворо його не карати.Батьки померлого хлопчика розповіли, що з обвинуваченим вони примирились та вибачили його, а також попросили суд не позбавляти його волі. Вони також просили задовольнити цивільний позов про відшкодування завданих збитків (моральної шкоди та витрат на правову допомогу), заявлений ними до АТ «Українська залізниця», як до роботодавця обвинуваченого, зважаючи на перенесені ними страждання по смерті дитини, які не припиняються і в цей час, зазначивши також, що мають намір в подальшому заявляти позов і до страхової компанії, у якій застрахований автомобіль винуватця ДТП.Врахувавши всі обставини справи, суд призначив водію покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням водійського посвідчення на три роки, однак змінив це покарання на 3 роки умовного. Також суд задовольнив цивільний позов батьків загиблого, стягнувши з АТ «Українська залізниця» на користь кожного з них по 500 тисяч гривень моральної шкоди та по 10 тисяч гривень витрат на надання правової допомоги.До слова, 31 грудня стало відомо, що на місці аварії встановили світлофор

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