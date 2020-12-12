В Україну прибули 225 тисяч COVID-тестів на антиген
Сьогодні, 06:17
В Україну прибула перша партія експрес-тестів на антиген до коронавірусу.
Про це ДП "Медзакупівлі України" повідомило на сторінці у Facebook.
"225 тис експрес-тестів, після проходження процедури розмитнення, будуть доставлені на склад у Києві. Надалі вони будуть відправлені в регіони якнайшвидше, відповідно до наказу про розподіл МОЗ України. Поставка наступної партії тестів очікується на початку січня 2021", - йдеться у повідомленні.
Україна закупила тести виробництва південнокорейської компанії SD Biosensor.
В держпідприємстві зазначили, що ці тести відповідають вимогам прекваліфікації Всесвітньої організації охорони здоров'я та/або FDA, що було однією із вимог до товару.
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Про це ДП "Медзакупівлі України" повідомило на сторінці у Facebook.
"225 тис експрес-тестів, після проходження процедури розмитнення, будуть доставлені на склад у Києві. Надалі вони будуть відправлені в регіони якнайшвидше, відповідно до наказу про розподіл МОЗ України. Поставка наступної партії тестів очікується на початку січня 2021", - йдеться у повідомленні.
Україна закупила тести виробництва південнокорейської компанії SD Biosensor.
В держпідприємстві зазначили, що ці тести відповідають вимогам прекваліфікації Всесвітньої організації охорони здоров'я та/або FDA, що було однією із вимог до товару.
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