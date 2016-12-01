У волинському перинатальному центрі влаштували сюрприз для батьків «поспішайок»





Про це інформують на сторінці медзакладу у



Цього року вони влаштували свято-сюрприз у відділенні. Пацієнти перинатального центру зустрічали своїх рідних у не зовсім звичних образах. А від колективу батьки отримали невеличкі подарунки.





«Батьки, чиї дітки потрапляють у відділення інтенсивної терапії новонароджених, настільки сильно занурюються у проблеми своїх малюків і зосереджуються на деталях лікувального процесу, що зовсім «випадають» з реального плину часу.





У них з’являються нові цінності і цілі, а повсякденність проходить повз. Не важливим стає те, що приносить радість усім навколо (гарна погода, улюблені фільми, св’ята…). Важливим стає лише одне: щоб ця спроба відлучення від апарату штучної вентиляції легень була останньою і доня змогла самостійно дихати на повні груди; щоб призначені лікарем препарати подіяли якомога швидше і інфекція нарешті відступила; щоб день починався зі слів: «а у нас для Вас є гарна новина, Ваш синочок почав їсти і набирати вагу»…



А тому, для того, щоб хоча б на мить повернути батьків до буденності, ми, разом з малюками привітали їх з Новим Роком», - йдеться в дописі.



Маленькі «Санти» зустрічали своїх мамусь і татусів у новорічних костюмах, а лікарі дарували браслетки-амулетики з мотивуючими словами, аби додати сил і віри для боротьби з усіма негараздами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колектив відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Волинського обласного перинатального центру привітав батьків передчасно народжених діток.Про це інформують на сторінці медзакладу у facebook Цього року вони влаштували свято-сюрприз у відділенні. Пацієнти перинатального центру зустрічали своїх рідних у не зовсім звичних образах. А від колективу батьки отримали невеличкі подарунки.«Батьки, чиї дітки потрапляють у відділення інтенсивної терапії новонароджених, настільки сильно занурюються у проблеми своїх малюків і зосереджуються на деталях лікувального процесу, що зовсім «випадають» з реального плину часу.У них з’являються нові цінності і цілі, а повсякденність проходить повз. Не важливим стає те, що приносить радість усім навколо (гарна погода, улюблені фільми, св’ята…). Важливим стає лише одне: щоб ця спроба відлучення від апарату штучної вентиляції легень була останньою і доня змогла самостійно дихати на повні груди; щоб призначені лікарем препарати подіяли якомога швидше і інфекція нарешті відступила; щоб день починався зі слів: «а у нас для Вас є гарна новина, Ваш синочок почав їсти і набирати вагу»…А тому, для того, щоб хоча б на мить повернути батьків до буденності, ми, разом з малюками привітали їх з Новим Роком», - йдеться в дописі.Маленькі «Санти» зустрічали своїх мамусь і татусів у новорічних костюмах, а лікарі дарували браслетки-амулетики з мотивуючими словами, аби додати сил і віри для боротьби з усіма негараздами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію