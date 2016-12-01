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У волинському перинатальному центрі влаштували сюрприз для батьків «поспішайок»

У волинському перинатальному центрі влаштували сюрприз для батьків «поспішайок»
Колектив відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Волинського обласного перинатального центру привітав батьків передчасно народжених діток.

Про це інформують на сторінці медзакладу у facebook.

Цього року вони влаштували свято-сюрприз у відділенні. Пацієнти перинатального центру зустрічали своїх рідних у не зовсім звичних образах. А від колективу батьки отримали невеличкі подарунки.

У волинському перинатальному центрі влаштували сюрприз для батьків «поспішайок»

«Батьки, чиї дітки потрапляють у відділення інтенсивної терапії новонароджених, настільки сильно занурюються у проблеми своїх малюків і зосереджуються на деталях лікувального процесу, що зовсім «випадають» з реального плину часу.

У волинському перинатальному центрі влаштували сюрприз для батьків «поспішайок»

У них з’являються нові цінності і цілі, а повсякденність проходить повз. Не важливим стає те, що приносить радість усім навколо (гарна погода, улюблені фільми, св’ята…). Важливим стає лише одне: щоб ця спроба відлучення від апарату штучної вентиляції легень була останньою і доня змогла самостійно дихати на повні груди; щоб призначені лікарем препарати подіяли якомога швидше і інфекція нарешті відступила; щоб день починався зі слів: «а у нас для Вас є гарна новина, Ваш синочок почав їсти і набирати вагу»…

А тому, для того, щоб хоча б на мить повернути батьків до буденності, ми, разом з малюками привітали їх з Новим Роком», - йдеться в дописі.

Маленькі «Санти» зустрічали своїх мамусь і татусів у новорічних костюмах, а лікарі дарували браслетки-амулетики з мотивуючими словами, аби додати сил і віри для боротьби з усіма негараздами.


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Теги: перинатальний центр, поспішайки, санта, подарунки
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