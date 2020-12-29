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2 січня на Волині: гортаючи календар

2 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у генерального директора ПрАТ «Луцький домобудівельний комбінат» Руслана Ваймана (на фото).

Також особисте свято 2 січня у ексдепутата Луцької міської ради Миколи Собуцького, доктора політичних наук Валентина Малиновського, експерта Волинського центру розвитку урядування Сергія Григоренка, директора-художнього керівника Волинського академічного українського облмуздрамтеатру ім. Тараса Шевченка Анатолія Гливи, письменниці, заслуженого журналіста України Надії Гуменюк, блогера Антона Бугайчука.

Окрім того, день народження святкує журналістка Анастасія Пеценюк та керівник регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук.

Бажаємо усім доброго здоров’я, радості від життя, успіхів у роботі.

2 січня 1842 року народився український юрист, громадський діяч, освітянин, батько Лесі Українки та Михайла Косача, чоловік Олени Пчілки Петро Косач.

Цього дня в 2012 році Луцький зоопарк отримав нового директора. Цю посаду зайняла Людмила Денисенко, яка до того виконувала обов’язки заступника директора.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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