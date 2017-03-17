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У Києві поліція затримала шахрая, який вкрав у 85-річної пенсіонерки 130 тисяч гривень на «лікування її доньки»

У Києві поліція затримала шахрая, який вкрав у 85-річної пенсіонерки 130 тисяч гривень на «лікування її доньки»
1 січня поліція схопила чоловіка з Луганщини, який розповів пенсіонерці, що її дочці терміново потрібні гроші на лікування, а при зустрічі вирвав їх з рук бабусі та втік.

Про це повідомляє пресслужба поліції міста Києва.

Пенсіонерка подзвонила копам та розповіла, що її пограбував шахрай. Вона зазначила, що зловмисники подзвонили їй на домашній телефон та представились донькою. Фейкова донька заявила, що потрапила в ДТП та терміново потребує грошей.

Пенсіонерка зібрала 130 тисяч гривень заощаджень, склала їх у пакет, але попросила від незнайомця, що прийшов на вулицю, де вона жила, розписку про отримані гроші. Проте чоловік схопив пакет із грішми та втік. Жінка одразу повідомила в поліцію.

"У ході відпрацювання території працівники карного розшуку на зупинці громадського транспорту помітили чоловіка, схожого за описом, та зупинили його для перевірки. У пакеті, який він тримав у руках, правоохоронці виявили гроші потерпілої", - відрапортували правоохоронці.

Затриманий виявився рецидивістом, оголошеним у розшук. Аналогічний злочин він вчинив раніше у Харкові.

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Теги: шахрай, гроші, пенсіонерка, поліція
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