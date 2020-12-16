Одинадцятикласник з Волині торгував наркотиками
Сьогодні, 18:45
На Волині неповнолітній учень одинадцятого класу торгував канабісом. Суд призначив йому покарання у виді шести років позбавлення волі.
Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.
Так, учень одинадцятого класу ЗОШ №2 ім. Миколи Заліпи в смт Ратне купував канабіс, а потім його перепродавав. Зокрема, під час судового засідання йшлося про два випадки продажу наркотиків. 24 квітня обвинувачений за 440 гривень збув майже 3 грами канабісу. А 19 травня – понад 8 грам за 700 гривень.
У суді обвинувачений одинадцятикласник визнав вину за першим епізодом, однак відкинув звинувачення за другим. Проте докази підтвердили його вину повністю.
Врахувавши всі обставини, суд призначив неповнолітньому наркобаризі покарання у виді шести років позбавлення волі.
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Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.
Так, учень одинадцятого класу ЗОШ №2 ім. Миколи Заліпи в смт Ратне купував канабіс, а потім його перепродавав. Зокрема, під час судового засідання йшлося про два випадки продажу наркотиків. 24 квітня обвинувачений за 440 гривень збув майже 3 грами канабісу. А 19 травня – понад 8 грам за 700 гривень.
У суді обвинувачений одинадцятикласник визнав вину за першим епізодом, однак відкинув звинувачення за другим. Проте докази підтвердили його вину повністю.
Врахувавши всі обставини, суд призначив неповнолітньому наркобаризі покарання у виді шести років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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