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Одинадцятикласник з Волині торгував наркотиками

Одинадцятикласник з Волині торгував наркотиками
На Волині неповнолітній учень одинадцятого класу торгував канабісом. Суд призначив йому покарання у виді шести років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.

Так, учень одинадцятого класу ЗОШ №2 ім. Миколи Заліпи в смт Ратне купував канабіс, а потім його перепродавав. Зокрема, під час судового засідання йшлося про два випадки продажу наркотиків. 24 квітня обвинувачений за 440 гривень збув майже 3 грами канабісу. А 19 травня – понад 8 грам за 700 гривень.

У суді обвинувачений одинадцятикласник визнав вину за першим епізодом, однак відкинув звинувачення за другим. Проте докази підтвердили його вину повністю.

Врахувавши всі обставини, суд призначив неповнолітньому наркобаризі покарання у виді шести років позбавлення волі.

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Теги: Волинь, Ратно, кримінал, наркотики
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