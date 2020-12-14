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У Польщі під час пожежі загинув молодий українець

У Польщі під час пожежі загинув молодий українець
У польському місті Вроцлав під час пожежі загинув 30-річний громадянин України.

Пожежа сталася у ніч з суботи на неділю на четвертому поверсі житлового будинку, - повідомляє Укрінформ з посиланням на радіо ZET.

“Після прибуття на місце події поліцейські і рятувальники виявили тіло 30-річного чоловіка. Ніхто більше не постраждав. Потреби в евакуації інших мешканців будинку не було", - сказав представник пресслужби міської поліції Даріуш Райський.

За інформацією пожежників, займання могла спричинити залишена на ніч запалена свічка.

Утім, причини пожежі встановлюватиме слідство.

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Теги: Польща, трагедія, смерть, пожежа
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