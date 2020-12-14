У Польщі під час пожежі загинув молодий українець





Пожежа сталася у ніч з суботи на неділю на четвертому поверсі житлового будинку, - повідомляє



“Після прибуття на місце події поліцейські і рятувальники виявили тіло 30-річного чоловіка. Ніхто більше не постраждав. Потреби в евакуації інших мешканців будинку не було", - сказав представник пресслужби міської поліції Даріуш Райський.



За інформацією пожежників, займання могла спричинити залишена на ніч запалена свічка.



Утім, причини пожежі встановлюватиме слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У польському місті Вроцлав під час пожежі загинув 30-річний громадянин України.Пожежа сталася у ніч з суботи на неділю на четвертому поверсі житлового будинку, - повідомляє Укрінфор м з посиланням на радіо ZET.“Після прибуття на місце події поліцейські і рятувальники виявили тіло 30-річного чоловіка. Ніхто більше не постраждав. Потреби в евакуації інших мешканців будинку не було", - сказав представник пресслужби міської поліції Даріуш Райський.За інформацією пожежників, займання могла спричинити залишена на ніч запалена свічка.Утім, причини пожежі встановлюватиме слідство.

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