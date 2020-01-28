На Рівненщині рибалка упіймав гігантського сома. ФОТО
Сьогодні, 13:20
На Рівненщині рибалка Анатолій Дубовець впіймав сома-гіганта. Вага улову склала 31 кілограм, а довжина рибини 179 сантиметрів.
Про це пише видання ЧаРівне.
Впіймати вдалося сома у Річці Горинь у селі Ремчиці Cарненського району на Рівненщині.
Втім зараз коментатори у соцмережах обурюються і кажуть, сома-велетня треба було відпустити назад у річку.
Нагадаємо, що у 2020 році на Рівненщини у річці Горинь зловили величезного сома довжиною понад 2 метри і вагою 65 кілограмів.
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Про це пише видання ЧаРівне.
Впіймати вдалося сома у Річці Горинь у селі Ремчиці Cарненського району на Рівненщині.
Втім зараз коментатори у соцмережах обурюються і кажуть, сома-велетня треба було відпустити назад у річку.
Нагадаємо, що у 2020 році на Рівненщини у річці Горинь зловили величезного сома довжиною понад 2 метри і вагою 65 кілограмів.
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