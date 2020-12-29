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5 січня на Волині: гортаючи календар

5 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкують художній керівник камерного оркестру «Кантабіле» обласної філармонії, заслужений працівник культури та заслужений діяч мистецтв Товій Рівець (на фото), начальник відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Луцької міської ради Юлія Соломко.

Іменини цього дня у тих, хто носить імена Василь, Павло, Єва.

Вітаємо усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, довголіття, радості від життя.

5 січня 1994 – помер Петро Вескляров, відомий як виконавець ролі Діда Панаса у програмі «Надобраніч, діти!», що виходила на Українському телебаченні.

Вескляров жив у Луцьку з 1946 по 1959 роки і працював у Волинському українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.

У Луцьку відомий телегерой познайомився зі своєю майбутньою дружиною, тут у них народився син Богдан. Жило подружжя у мікрорайоні «Красне».

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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