На Волині працівниця банку вкрала гроші у клієнта





Слідство вважає, що у квітні 2018 року контролер-касир служби касових операцій однієї з філій банку зняла грошові кошти в сумі 31 530 грн із рахунку вкладника та витратила їх на власні потреби.



​Досудове розслідування триває. Наразі вирішують питання про обрання уже колишній працівниці банку запобіжного заходу.

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