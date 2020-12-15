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На Волині працівниця банку вкрала гроші у клієнта

На Волині працівниця банку вкрала гроші у клієнта
Працівницю банку на Волині підозрюють у привласненні грошей вкладника.

Слідство вважає, що у квітні 2018 року контролер-касир служби касових операцій однієї з філій банку зняла грошові кошти в сумі 31 530 грн із рахунку вкладника та витратила їх на власні потреби.

​Досудове розслідування триває. Наразі вирішують питання про обрання уже колишній працівниці банку запобіжного заходу.

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Теги: банк, гроші, працівниця
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