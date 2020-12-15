На Волині працівниця банку вкрала гроші у клієнта
Сьогодні, 11:20
Працівницю банку на Волині підозрюють у привласненні грошей вкладника.
Слідство вважає, що у квітні 2018 року контролер-касир служби касових операцій однієї з філій банку зняла грошові кошти в сумі 31 530 грн із рахунку вкладника та витратила їх на власні потреби.
Досудове розслідування триває. Наразі вирішують питання про обрання уже колишній працівниці банку запобіжного заходу.
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Слідство вважає, що у квітні 2018 року контролер-касир служби касових операцій однієї з філій банку зняла грошові кошти в сумі 31 530 грн із рахунку вкладника та витратила їх на власні потреби.
Досудове розслідування триває. Наразі вирішують питання про обрання уже колишній працівниці банку запобіжного заходу.
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