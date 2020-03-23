Волинянин викрав в односельчанки породисту кролицю





Про це



4 січня, близько 13 години, до Іваничівської поліції звернулася жителька села Павлівка. Жінка розповіла, що уночі невідомі з території господарства викрали кролицю німецької породи строкач, вагою близько 7 кг і вартістю орієнтовно тисячу гривень.



За декілька годин поліцейські з’ясували, що крадіжку вчинив 54-річний односельчанин. Чоловік вже встиг забити тварину. Правоохоронці вилучили тушу кролиці та повернули власниці.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає штраф до 1700 грн, громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботами на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років. Слідство триває.



Фото - ілюстративне



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Іваничівському районі викрили крадія породистої кролиці.Про це повідомляють на сайті ГУНП у Волинській області.4 січня, близько 13 години, до Іваничівської поліції звернулася жителька села Павлівка. Жінка розповіла, що уночі невідомі з території господарства викрали кролицю німецької породи строкач, вагою близько 7 кг і вартістю орієнтовно тисячу гривень.За декілька годин поліцейські з’ясували, що крадіжку вчинив 54-річний односельчанин. Чоловік вже встиг забити тварину. Правоохоронці вилучили тушу кролиці та повернули власниці.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає штраф до 1700 грн, громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботами на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років. Слідство триває.

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