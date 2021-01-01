Мінветеранів запустило чат-бот у Viber
Сьогодні, 01:16
У Міністерстві у справах ветеранів України створили та запустили чат-бот у месенджері Viber.
Про це йдеться на сайті міністерства.
Швидко отримати необхідну інформацію та створити офіційний запит до Міністерства у справах ветеранів України відтепер можна й у месенджері Viber за посиланням https://clc.la/minveteraniv_bot.
Раніше чат-боти Мінветеранів були створені у месенджерах Facebook Messenger та Telegram (@minveteraniv_bot).
За 6 місяців роботи ними скористалися понад 1100 користувачів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті міністерства.
Швидко отримати необхідну інформацію та створити офіційний запит до Міністерства у справах ветеранів України відтепер можна й у месенджері Viber за посиланням https://clc.la/minveteraniv_bot.
Раніше чат-боти Мінветеранів були створені у месенджерах Facebook Messenger та Telegram (@minveteraniv_bot).
За 6 місяців роботи ними скористалися понад 1100 користувачів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Мінветеранів запустило чат-бот у Viber
Сьогодні, 01:16
В Україні затвердили нові категорії транспортних засобів
Сьогодні, 00:15
6 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Луцькі пожежники винесли з палаючої будівлі газовий балон, щоб уникнути вибуху. ФОТО не Луцьку
05 січень, 23:35
У Нововолинську біля лазні зіткнулися дві автівки. ВІДЕО
05 січень, 22:59