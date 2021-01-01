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Мінветеранів запустило чат-бот у Viber

Мінветеранів запустило чат-бот у Viber
У Міністерстві у справах ветеранів України створили та запустили чат-бот у месенджері Viber.

Про це йдеться на сайті міністерства.

Швидко отримати необхідну інформацію та створити офіційний запит до Міністерства у справах ветеранів України відтепер можна й у месенджері Viber за посиланням https://clc.la/minveteraniv_bot.

Раніше чат-боти Мінветеранів були створені у месенджерах Facebook Messenger та Telegram (@minveteraniv_bot).

За 6 місяців роботи ними скористалися понад 1100 користувачів.

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Теги: Міністерство у справах ветеранів, Україна
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