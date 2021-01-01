Мінветеранів запустило чат-бот у Viber





Про це йдеться на сайті міністерства.



Швидко отримати необхідну інформацію та створити офіційний запит до Міністерства у справах ветеранів України відтепер можна й у месенджері Viber за посиланням https://clc.la/minveteraniv_bot.



Раніше чат-боти Мінветеранів були створені у месенджерах Facebook Messenger та Telegram (@minveteraniv_bot).



За 6 місяців роботи ними скористалися понад 1100 користувачів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві у справах ветеранів України створили та запустили чат-бот у месенджері Viber.Про це йдеться на сайті міністерства.Швидко отримати необхідну інформацію та створити офіційний запит до Міністерства у справах ветеранів України відтепер можна й у месенджері Viber за посиланням https://clc.la/minveteraniv_bot.Раніше чат-боти Мінветеранів були створені у месенджерах Facebook Messenger та Telegram (@minveteraniv_bot).За 6 місяців роботи ними скористалися понад 1100 користувачів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію