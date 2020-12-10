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В Україні одне із міст відмовилося вводити локдаун

В Україні одне із міст відмовилося вводити локдаун
Тернопільська регіональна комісія з питань надзвичайних ситуацій вирішила не вводити додаткові обмеження під час урядового локдауну з 8 до 24 січня.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, пише "Zaxid.net".

За словами Надала, під час засідання комісія заслухала позицію освітян, лікарів та інших працівників сфери охорони здоров'я. Міський голова наголосив, що їх інформація свідчить про те, що протягом останніх днів у нас не те що немає зростання кількості хворих.

«У нас, навпаки, є тенденція до зменшення кількості людей, які хворіють, які перебувають у лікувальних закладах з Covid-19. Практично немає хворих серед дітей та працівників закладів освіти», – сказав він.

Він повідомив, що з 11 січня у місті планують відновлювати роботу шкіл (повноцінне навчання у молодшій школі та навчання через один день у старшій). Надал наголосив, що комісія рекомендує суб'єктам господарювання не припиняти свою роботу, а здійснювати її так, як і раніше.

За його словами, під час урядового локдауну діятимуть лише ті протиепідемічні заходи, що були ухвалені раніше.

Важливо, що ще 13 листопада уряд усунув державну комісія з питань ТЕБ і НС, а також комісії ТЕБ і НС на місцях від регулювання карантину.

МОЗ також раніше констатувало зменшення кількості нових хворих на коронавірус, але наголосило, що така ситуація є прогнозованою і січневий локдаун необхідний для втримання цієї тенденції, оскільки за відсутності жорсткого карантину після свят на Україну може чекати різкий стрибок кількості хворих.

Така ситуація, в свою чергу, може призвести до введення локдауну вже на початку весни.

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Теги: локдаун, Україна, Тернопіль
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