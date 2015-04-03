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Скільки працівників РДА на Волині залишаться без роботи після укрупнення районів

Скільки працівників РДА на Волині залишаться без роботи після укрупнення районів
6 січня, працівників 16 райдержадміністрацій Волині повідомили про вивільнення з посад.

Про це Суспільному розповіла начальниця відділу облдержадміністрації Ірина Лебедюк.

Відтак, в місячний термін державні службовці будуть звільнені з посад, а у двомісячний термін усі інші працівники РДА так само будуть звільнені зі своїх посад.

"Загалом в області має бути 590 працівників. До Нового року - було 1184", - каже Ірина Лебедюк.

До 18 січня створять комісії з ліквідації райдержадміністрацій та передачі майна у власність новоствореної територіальної громади.

Місто Рожище до адміністративно-територіальної реформи було районним центром. З першого січня Рожищенський район у складі Луцького укрупненого району, - розповідає голова райдержадміністрації Сергій Шкода.

У розпорядженні про вивільнення працівників, поза штатом опиниться 63 людини. Каже, що свої функції голови ще виконуватиме впродовж трьох місяців, поки не передасть усі робочі справи - наступникам.

Спеціалістка районного управління економіки Ольга Шолохова 10 років на державній службі. Говорить: з думкою про скорочення змирилася, сподівається знайти роботу у новоствореній Луцькій райдержадміністрації. Хоча жінка не виключає, що можливо доведеться їхати на заробітки, на фізичну працю.

Утворення нових районів не вплине на заповнення адреси у поштовій кореспонденції, - каже заступниця директора Волинської дирекції Укрпошти Олена Рудник. Оскільки на конверті обов’язково вказується індекс місця призначення, а всі населені пункти підв’язані під індекс.


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Теги: РДА, укрупнення районів, вивільнення, посада
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