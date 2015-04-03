Скільки працівників РДА на Волині залишаться без роботи після укрупнення районів

6 січня, працівників 16 райдержадміністрацій Волині повідомили про вивільнення з посад.Про це Суспільному розповіла начальниця відділу облдержадміністраціїВідтак, в місячний термін державні службовці будуть звільнені з посад, а у двомісячний термін усі інші працівники РДА так само будуть звільнені зі своїх посад."Загалом в області має бути 590 працівників. До Нового року - було 1184", - каже Ірина Лебедюк.До 18 січня створять комісії з ліквідації райдержадміністрацій та передачі майна у власність новоствореної територіальної громади.Місто Рожище до адміністративно-територіальної реформи було районним центром. З першого січня Рожищенський район у складі Луцького укрупненого району, - розповідає голова райдержадміністраціїУ розпорядженні про вивільнення працівників, поза штатом опиниться 63 людини. Каже, що свої функції голови ще виконуватиме впродовж трьох місяців, поки не передасть усі робочі справи - наступникам.Спеціалістка районного управління економіки10 років на державній службі. Говорить: з думкою про скорочення змирилася, сподівається знайти роботу у новоствореній Луцькій райдержадміністрації. Хоча жінка не виключає, що можливо доведеться їхати на заробітки, на фізичну працю.Утворення нових районів не вплине на заповнення адреси у поштовій кореспонденції, - каже заступниця директора Волинської дирекції Укрпошти. Оскільки на конверті обов’язково вказується індекс місця призначення, а всі населені пункти підв’язані під індекс.