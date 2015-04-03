Скільки працівників РДА на Волині залишаться без роботи після укрупнення районів
Сьогодні, 21:33
6 січня, працівників 16 райдержадміністрацій Волині повідомили про вивільнення з посад.
Про це Суспільному розповіла начальниця відділу облдержадміністрації Ірина Лебедюк.
Відтак, в місячний термін державні службовці будуть звільнені з посад, а у двомісячний термін усі інші працівники РДА так само будуть звільнені зі своїх посад.
"Загалом в області має бути 590 працівників. До Нового року - було 1184", - каже Ірина Лебедюк.
До 18 січня створять комісії з ліквідації райдержадміністрацій та передачі майна у власність новоствореної територіальної громади.
Місто Рожище до адміністративно-територіальної реформи було районним центром. З першого січня Рожищенський район у складі Луцького укрупненого району, - розповідає голова райдержадміністрації Сергій Шкода.
У розпорядженні про вивільнення працівників, поза штатом опиниться 63 людини. Каже, що свої функції голови ще виконуватиме впродовж трьох місяців, поки не передасть усі робочі справи - наступникам.
Спеціалістка районного управління економіки Ольга Шолохова 10 років на державній службі. Говорить: з думкою про скорочення змирилася, сподівається знайти роботу у новоствореній Луцькій райдержадміністрації. Хоча жінка не виключає, що можливо доведеться їхати на заробітки, на фізичну працю.
Утворення нових районів не вплине на заповнення адреси у поштовій кореспонденції, - каже заступниця директора Волинської дирекції Укрпошти Олена Рудник. Оскільки на конверті обов’язково вказується індекс місця призначення, а всі населені пункти підв’язані під індекс.
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Про це Суспільному розповіла начальниця відділу облдержадміністрації Ірина Лебедюк.
Відтак, в місячний термін державні службовці будуть звільнені з посад, а у двомісячний термін усі інші працівники РДА так само будуть звільнені зі своїх посад.
"Загалом в області має бути 590 працівників. До Нового року - було 1184", - каже Ірина Лебедюк.
До 18 січня створять комісії з ліквідації райдержадміністрацій та передачі майна у власність новоствореної територіальної громади.
Місто Рожище до адміністративно-територіальної реформи було районним центром. З першого січня Рожищенський район у складі Луцького укрупненого району, - розповідає голова райдержадміністрації Сергій Шкода.
У розпорядженні про вивільнення працівників, поза штатом опиниться 63 людини. Каже, що свої функції голови ще виконуватиме впродовж трьох місяців, поки не передасть усі робочі справи - наступникам.
Спеціалістка районного управління економіки Ольга Шолохова 10 років на державній службі. Говорить: з думкою про скорочення змирилася, сподівається знайти роботу у новоствореній Луцькій райдержадміністрації. Хоча жінка не виключає, що можливо доведеться їхати на заробітки, на фізичну працю.
Утворення нових районів не вплине на заповнення адреси у поштовій кореспонденції, - каже заступниця директора Волинської дирекції Укрпошти Олена Рудник. Оскільки на конверті обов’язково вказується індекс місця призначення, а всі населені пункти підв’язані під індекс.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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