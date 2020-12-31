Курс валют у Луцьку на 7 січня





Євро при купівлі становить – 34.310, продажу – 34.960.



Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.383.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.400, продаж – 7.700.



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