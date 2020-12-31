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Курс валют у Луцьку на 7 січня

Курс валют у Луцьку на 7 січня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.140, а продаж – 28.470.

Євро при купівлі становить – 34.310, продажу – 34.960.

Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.383.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.400, продаж – 7.700.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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