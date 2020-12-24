Контрабандний бізнес: понад 20 українців у Польщі одночасно отримали вирок суду
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Окружний суд у Лодзі виніс вирок понад двом десяткам громадян України, які займалися фасуванням та продажем контрабандних сигарет
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на dzienniklodzki.pl, 20-х українців, яких було звинувачено в участі в організованій злочинній групі, а також у фінансово-податкових злочинах, отримали по 1 року в’язниці з відтермінуванням на 3 роки та штраф від 1 000 до 4 000 злотих.
Лідер угруповання, також громадянин України, отримав 4 роки ув’язнення. Крім цього, він має заплатити штраф у розмірі 12 тис злотих та позбувся 52 тис злотих, які раніше отримав від продажу контрабандних сигарет. Поки що вирок не набрав чинності й ще може бути оскаржений.
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Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на dzienniklodzki.pl, 20-х українців, яких було звинувачено в участі в організованій злочинній групі, а також у фінансово-податкових злочинах, отримали по 1 року в’язниці з відтермінуванням на 3 роки та штраф від 1 000 до 4 000 злотих.
Лідер угруповання, також громадянин України, отримав 4 роки ув’язнення. Крім цього, він має заплатити штраф у розмірі 12 тис злотих та позбувся 52 тис злотих, які раніше отримав від продажу контрабандних сигарет. Поки що вирок не набрав чинності й ще може бути оскаржений.
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