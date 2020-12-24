вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Контрабандний бізнес: понад 20 українців у Польщі одночасно отримали вирок суду

Контрабандний бізнес: понад 20 українців у Польщі одночасно отримали вирок суду
Окружний суд у Лодзі виніс вирок понад двом десяткам громадян України, які займалися фасуванням та продажем контрабандних сигарет

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на dzienniklodzki.pl, 20-х українців, яких було звинувачено в участі в організованій злочинній групі, а також у фінансово-податкових злочинах, отримали по 1 року в’язниці з відтермінуванням на 3 роки та штраф від 1 000 до 4 000 злотих.

Лідер угруповання, також громадянин України, отримав 4 роки ув’язнення. Крім цього, він має заплатити штраф у розмірі 12 тис злотих та позбувся 52 тис злотих, які раніше отримав від продажу контрабандних сигарет. Поки що вирок не набрав чинності й ще може бути оскаржений.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: контрабадний бізнес, Польща, українці, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 8 січня
Сьогодні, 20:00
Контрабандний бізнес: понад 20 українців у Польщі одночасно отримали вирок суду
Сьогодні, 19:25
Діти подарували різдвяні іграшки мешканцям геріатричного пансіонату у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 18:43
У селі на Волині на Святвечір горів житловий будинок
Сьогодні, 18:06
Луцька тренерка поділилася порадами, як без шкоди для здоров'я пережити різдвяні свята
Сьогодні, 17:33
Схожі новини
У Польщі суд виправдав трьох українців, які просиділи за ґратами 2 роки У Польщі суд виправдав трьох українців, які просиділи за ґратами 2 роки
24 грудень, 2020, 13:58
У Польщі судили жінку, яка працевлаштовувала українців і не платила їм зарплату У Польщі судили жінку, яка працевлаштовувала українців і не платила їм зарплату
20 листопад, 2020, 17:45
Троє українців, які на Великдень під час бійки вбили поляка, сядуть у тюрму Троє українців, які на Великдень під час бійки вбили поляка, сядуть у тюрму
17 липень, 2020, 20:15
Судили трьох поляків, які ображали та погрожували українській родині у Кракові Судили трьох поляків, які ображали та погрожували українській родині у Кракові
22 травень, 2020, 19:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 8 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Контрабандний бізнес: понад 20 українців у Польщі одночасно отримали вирок суду
Сьогодні, 19:25
 0
Діти подарували різдвяні іграшки мешканцям геріатричного пансіонату у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 18:43
 0
У селі на Волині на Святвечір горів житловий будинок
Сьогодні, 18:06
 0
Луцька тренерка поділилася порадами, як без шкоди для здоров'я пережити різдвяні свята
Сьогодні, 17:33
 0
Медіа
відео
1/8