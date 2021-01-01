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Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 8 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 8 січня
У Волинській області завтра, 8 січня, прогнозують хмарну погоду. Вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Місцями на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4º морозу до 1º тепла, вдень від 2º морозу до 3º тепла.

У Луцьку у п'ятницю, 8 січня, також очікується хмарна погода. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 1º морозу до 1º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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