Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 8 січня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 8 січня, прогнозують хмарну погоду. Вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Місцями на дорогах ожеледиця.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4º морозу до 1º тепла, вдень від 2º морозу до 3º тепла.
У Луцьку у п'ятницю, 8 січня, також очікується хмарна погода. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 1º морозу до 1º тепла.
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4º морозу до 1º тепла, вдень від 2º морозу до 3º тепла.
У Луцьку у п'ятницю, 8 січня, також очікується хмарна погода. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 1º морозу до 1º тепла.
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