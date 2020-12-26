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Окупанти тричі зривали «тишу» на Донбасі

Окупанти тричі зривали «тишу» на Донбасі
Упродовж нинішньої доби у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовані три порушення окупантами режиму повного припинення вогню.

Про це у facebook повідомляє пресслужба Штабу ООС.

"Протягом поточної доби, 9 січня, у районі проведення операції Об’єднаних сил на переважній більшості ділянок відповідальності наших бригад спостерігалася тиша. Лише в обідній час зафіксували 3 порушення режиму припинення вогню... Серед українських воїнів бойових втрат немає", - йдеться у вечірньому зведенні.

За інформацією пресслужби, два обстріли зафіксували у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» - поблизу Луганського російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Повідомляється, що неподалік Водяного, що на Приазов’ї, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ", - зазначають у пресслужбі.

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Теги: ООС, обстріли, штаб, зведення
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