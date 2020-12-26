Окупанти тричі зривали «тишу» на Донбасі





Про це у facebook повідомляє пресслужба



"Протягом поточної доби, 9 січня, у районі проведення операції Об’єднаних сил на переважній більшості ділянок відповідальності наших бригад спостерігалася тиша. Лише в обідній час зафіксували 3 порушення режиму припинення вогню... Серед українських воїнів бойових втрат немає", - йдеться у вечірньому зведенні.



За інформацією пресслужби, два обстріли зафіксували у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» - поблизу Луганського російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Повідомляється, що неподалік Водяного, що на Приазов’ї, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.



"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ", - зазначають у пресслужбі.

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