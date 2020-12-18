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Локдаун у Греції продовжили ще на тиждень

Локдаун у Греції продовжили ще на тиждень
Греція залишатиметься в режимі локдауну щонайменше до понеділка, 18 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Greek Reporter.

"Жорсткий карантин у Греції діятиме щонайменше ще тиждень", - заявив заступник міністра Греції з питань захисту громадян Нікос Чардаліас.

Національний карантин, який діє з початку листопада, вже був продовжений до 11 січня на початку тижня. Однак після оцінки епідеміологічної ситуації в країні його дія була продовжена до 18 січня.

Єдиною зміною стане відкриття з 11 січня дитсадків, ясел та початкових шкіл.

Водночас роздрібні крамниці та перукарні залишаться зачиненими.

Щоб вийти з дому, греки мають надіслати СМС на урядову "гарячу лінію" з зазначенням причини. Носіння масок поза домівкою є обов’язковим.

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Теги: Греція, локдаун, коронавірус
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