Локдаун у Греції продовжили ще на тиждень





Як передає



"Жорсткий карантин у Греції діятиме щонайменше ще тиждень", - заявив заступник міністра Греції з питань захисту громадян Нікос Чардаліас.



Національний карантин, який діє з початку листопада, вже був продовжений до 11 січня на початку тижня. Однак після оцінки епідеміологічної ситуації в країні його дія була продовжена до 18 січня.



Єдиною зміною стане відкриття з 11 січня дитсадків, ясел та початкових шкіл.



Водночас роздрібні крамниці та перукарні залишаться зачиненими.



Щоб вийти з дому, греки мають надіслати СМС на урядову "гарячу лінію" з зазначенням причини. Носіння масок поза домівкою є обов’язковим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Греція залишатиметься в режимі локдауну щонайменше до понеділка, 18 січня.Як передає Укрінформ , про це повідомляє Greek Reporter "Жорсткий карантин у Греції діятиме щонайменше ще тиждень", - заявив заступник міністра Греції з питань захисту громадянНаціональний карантин, який діє з початку листопада, вже був продовжений до 11 січня на початку тижня. Однак після оцінки епідеміологічної ситуації в країні його дія була продовжена до 18 січня.Єдиною зміною стане відкриття з 11 січня дитсадків, ясел та початкових шкіл.Водночас роздрібні крамниці та перукарні залишаться зачиненими.Щоб вийти з дому, греки мають надіслати СМС на урядову "гарячу лінію" з зазначенням причини. Носіння масок поза домівкою є обов’язковим.

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