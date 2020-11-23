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На Волині рятувальники витягнули з кювету автівку

На Волині рятувальники витягнули з кювету автівку
За минулу добу на Волині рятувальники здійснили 2 виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт.

Про це інформує ДСНС в області.

Так, 9 січня працівники пожежно-рятувальних підрозділів Волинської області здійснили 2 виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт – у Ковельському та Маневицькому районах.

Увечері 9 січня працівники 4-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля встановили на тверде дорожнє покриття легковий автомобіль, що потрапив у кювет біля села Тойкут Ковельського району.

А в смт Маневичі рятувальники відчинили двері у квартиру, де перебував тяжко хворий чоловік.

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Теги: авто, рятувальники
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