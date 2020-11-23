На Волині рятувальники витягнули з кювету автівку





Про це інформує ДСНС в області.



Так, 9 січня працівники пожежно-рятувальних підрозділів Волинської області здійснили 2 виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт – у Ковельському та Маневицькому районах.



Увечері 9 січня працівники 4-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля встановили на тверде дорожнє покриття легковий автомобіль, що потрапив у кювет біля села Тойкут Ковельського району.



А в смт Маневичі рятувальники відчинили двері у квартиру, де перебував тяжко хворий чоловік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині рятувальники здійснили 2 виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт.Про це інформує ДСНС в області.Так, 9 січня працівники пожежно-рятувальних підрозділів Волинської області здійснили 2 виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт – у Ковельському та Маневицькому районах.Увечері 9 січня працівники 4-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля встановили на тверде дорожнє покриття легковий автомобіль, що потрапив у кювет біля села Тойкут Ковельського району.А в смт Маневичі рятувальники відчинили двері у квартиру, де перебував тяжко хворий чоловік.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію