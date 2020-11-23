На Волині рятувальники витягнули з кювету автівку
Сьогодні, 12:20
За минулу добу на Волині рятувальники здійснили 2 виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт.
Про це інформує ДСНС в області.
Так, 9 січня працівники пожежно-рятувальних підрозділів Волинської області здійснили 2 виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт – у Ковельському та Маневицькому районах.
Увечері 9 січня працівники 4-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля встановили на тверде дорожнє покриття легковий автомобіль, що потрапив у кювет біля села Тойкут Ковельського району.
А в смт Маневичі рятувальники відчинили двері у квартиру, де перебував тяжко хворий чоловік.
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Про це інформує ДСНС в області.
Так, 9 січня працівники пожежно-рятувальних підрозділів Волинської області здійснили 2 виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт – у Ковельському та Маневицькому районах.
Увечері 9 січня працівники 4-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля встановили на тверде дорожнє покриття легковий автомобіль, що потрапив у кювет біля села Тойкут Ковельського району.
А в смт Маневичі рятувальники відчинили двері у квартиру, де перебував тяжко хворий чоловік.
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