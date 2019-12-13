У Луцьку пожежні-ліквідатори аварії на ЧАЕС отримали відомчі нагороди. ФОТО
Сьогодні, 08:16
11 січня начальник Управління ДСНС України у Волинській області генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Грушовінчук вручив відомчі нагороди ДСНС України пожежним-ліквідаторам, які брали участь у подоланні наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції.
Про це йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.
Нагрудним знаком МВС України «За безпеку народу» нагороджений Ігор Іщук. Водій СВПЧ-1 по охороні міста Луцька Ігор Іванович Іщук на початку травня 1986 року брав участь у відкачуванні радіоактивно забрудненої води з-під зруйнованого реактора. Сумлінно та самовіддано виконавши поставлене завдання, пожежний був госпіталізований із ознаками опромінення.
За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у справу цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС почесними грамотами ДСНС України нагороджені Артур Куц, Володимир Музичук та Віталій Поліщук.
Вручаючи високі нагороди, начальник Управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук побажав пожежним-ліквідаторам міцного здоров’я та довгих років життя.
«Переконаний що своїм прикладом самовідданого виконання покладених на вас обов’язків, ви спонукаєте наступні покоління до патріотизму, людяності під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій різного характеру», - зазначив Володимир Грушовінчук.
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Про це йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.
Нагрудним знаком МВС України «За безпеку народу» нагороджений Ігор Іщук. Водій СВПЧ-1 по охороні міста Луцька Ігор Іванович Іщук на початку травня 1986 року брав участь у відкачуванні радіоактивно забрудненої води з-під зруйнованого реактора. Сумлінно та самовіддано виконавши поставлене завдання, пожежний був госпіталізований із ознаками опромінення.
За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у справу цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС почесними грамотами ДСНС України нагороджені Артур Куц, Володимир Музичук та Віталій Поліщук.
Вручаючи високі нагороди, начальник Управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук побажав пожежним-ліквідаторам міцного здоров’я та довгих років життя.
«Переконаний що своїм прикладом самовідданого виконання покладених на вас обов’язків, ви спонукаєте наступні покоління до патріотизму, людяності під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій різного характеру», - зазначив Володимир Грушовінчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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