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Війна на Сході: бойовики десять разів порушили «режим тиші», є загиблий

Війна на Сході: бойовики десять разів порушили «режим тиші», є загиблий
Минулої доби, 11 січня, бойовики десять разів порушили “режим тиші” на Донбасі, є загиблий військовослужбовець.

Попри це, під час ранкового зведення у штабі ООС повідомили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

"Протягом минулої доби, 11 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»", - йдеться у повідомленні.

Так, поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

В передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу обох населених пунктів Водяне – і на Приазов’ї, і неподалік Донецька, ворог здійснив кілька провокативних пострілів зі стрілецької зброї, а поблизу Донецька – ще й зі снайперської зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець", - повідомили у штабі.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни декілька разів відкривали вогонь у відповідь.

Також, неподалік Красногорівки наші захисники виявили проліт БпЛА противника типу «квадрокоптер» з перетином лінії розмежування. "Вмілими діями наших військових безпілотник було збито", повідомили військові.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 12 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували два порушення режиму припинення вогню.

"Так, в районі населених пунктів Водяне, що неподалік Донецька, та Пісків збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї. А неподалік останнього – ще й з автоматичних станкових гранатометів. На обстріли противника українські воїни відкрили вогонь у відповідь", - розповіли у штабі.

Військові повідомили, що бойових втрат від початку доби серед наших захисників немає.

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - резюмували у штабі.

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Теги: війна, загибель, Схід
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