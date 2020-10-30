Війна на Сході: бойовики десять разів порушили «режим тиші», є загиблий

Минулої доби, 11 січня, бойовики десять разів порушили “режим тиші” на Донбасі, є загиблий військовослужбовець.Попри це, під час ранкового зведення у штабі ООС повідомили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою."Протягом минулої доби, 11 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»", - йдеться у повідомленні.Так, поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.В передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу обох населених пунктів Водяне – і на Приазов’ї, і неподалік Донецька, ворог здійснив кілька провокативних пострілів зі стрілецької зброї, а поблизу Донецька – ще й зі снайперської зброї."Внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець", - повідомили у штабі.На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни декілька разів відкривали вогонь у відповідь.Також, неподалік Красногорівки наші захисники виявили проліт БпЛА противника типу «квадрокоптер» з перетином лінії розмежування. "Вмілими діями наших військових безпілотник було збито", повідомили військові.Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ.Від початку поточної доби, 12 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували два порушення режиму припинення вогню."Так, в районі населених пунктів Водяне, що неподалік Донецька, та Пісків збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї. А неподалік останнього – ще й з автоматичних станкових гранатометів. На обстріли противника українські воїни відкрили вогонь у відповідь", - розповіли у штабі.Військові повідомили, що бойових втрат від початку доби серед наших захисників немає."Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - резюмували у штабі.