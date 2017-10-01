У Луцьку онкохворі діти страждають через швидке введення хімії: як можна допомогти





Про це Роксолана Несторук, яка, власне, і розпочала кампанію зі збору коштів на інфузомати для онкогематологічного центру ВОДТМО.



Зі слів волонтерки, все почалося з того, що 18 грудня 2020 року, напередодні одного з найулюбленіших дитячих свят – Дня святого Миколая – у Волинському обласному територіальному медичному об’єднанні захисту материнства і дитинства відбулося справжнісіньке свято. Саме цього дня для діток, які лікуються в онкогематологічному відділенні, презентували чудову ігрову кімнату.



«Ідею облаштувати ігрову кімнату для онкохворих діток завідувачка онкогематологічного відділення Яна Рижко виношувала давно. Вона щиро вірить, і переконана в тому, що дітей лікують не лише ліки, а й хороші емоції, відчуття затишку і сміх. І, коли вже все було закуплено в ігрову, Яна Леонідівна поділилась, що дітей на відділенні дуже багато. Хімію проходять одночасно всі, а ось якісних апаратів для цього є лише п’ять на відділення. Є ще старі, але вони не точні, тож, швидше, зашкодять, ніж вилікують. Таку інформацію не можна було пропустити повз вуха. Тоді я поцікавилась, яка ж вартість одного такого пристрою – інфузомату, і почула, що близько 70 тисяч гривень», – каже пані Роксолана. Як пояснила лучанка, інфузомати – це препарати, за допомогою яких пацієнтам з онкологією вводять хімію. «Вони є більш дешевими – так звані шприцеві, але у них наразі немає потреби, і дифузні – для довготривалого введення препаратів хіміотерапії», – пояснює волонтерка.



Варто зазначити, що між вищезгаданим приладом і крапельницею є істотна різниця, адже дифузний інфузомат – електронний пристрій, який завдяки спеціальній програмі дозволяє регулювати швидкість введення потрібної дози ліків. Програмування пристрою відбувається лікарем, або ж автоматично, – із розрахунку ваги та віку пацієнта. Прилад дозволяє вводити кілька препаратів одночасно. Зі слів волонтерки, при використанні інфузоматів під час хіміотерапії зменшується медикаментозне навантаження на пацієнта. Окрім того, із допомогою цих приладів можна вводити не лише хімію, а й інші препарати.



Як розповіла Роксолана Несторук, станом на сьогодні до доброї справи долучилося дуже багато людей, серед яких і спортсмени, і медики, і бізнесмени, й просто небайдужі волиняни. Станом на 11 січня вдалося зібрати 257 тисяч гривень із 750.



Про динаміку збору коштів пані Роксолана постійно звітує на власній сторінці у соціальних мережах.



Усі, хто бажає долучитися до благородної та хорошої справи, можуть переказати кошти за реквізитами:



5168 7520 1018 4425 (ПриватБанк). Отримувач: Несторук Роксолана Русланівна



Підготувала Вікторія СЕМЕНЮК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Триває збір коштів на більш сучасне обладнання для введення хіміотерапії дітям, які ведуть надважку боротьбу із одним з найбільш небезпечних та підступних ворогів для життя та здоров’я – раком.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини розповіла луцька волонтерка, яка, власне, і розпочала кампанію зі збору коштів на інфузомати для онкогематологічного центру ВОДТМО.Зі слів волонтерки, все почалося з того, що 18 грудня 2020 року, напередодні одного з найулюбленіших дитячих свят – Дня святого Миколая – у Волинському обласному територіальному медичному об’єднанні захисту материнства і дитинства відбулося справжнісіньке свято. Саме цього дня для діток, які лікуються в онкогематологічному відділенні, презентували чудову ігрову кімнату.«Ідею облаштувати ігрову кімнату для онкохворих діток завідувачка онкогематологічного відділеннявиношувала давно. Вона щиро вірить, і переконана в тому, що дітей лікують не лише ліки, а й хороші емоції, відчуття затишку і сміх. І, коли вже все було закуплено в ігрову, Яна Леонідівна поділилась, що дітей на відділенні дуже багато. Хімію проходять одночасно всі, а ось якісних апаратів для цього є лише п’ять на відділення. Є ще старі, але вони не точні, тож, швидше, зашкодять, ніж вилікують. Таку інформацію не можна було пропустити повз вуха. Тоді я поцікавилась, яка ж вартість одного такого пристрою – інфузомату, і почула, що близько 70 тисяч гривень», – каже пані Роксолана. Як пояснила лучанка, інфузомати – це препарати, за допомогою яких пацієнтам з онкологією вводять хімію. «Вони є більш дешевими – так звані шприцеві, але у них наразі немає потреби, і дифузні – для довготривалого введення препаратів хіміотерапії», – пояснює волонтерка.Варто зазначити, що між вищезгаданим приладом і крапельницею є істотна різниця, адже дифузний інфузомат – електронний пристрій, який завдяки спеціальній програмі дозволяє регулювати швидкість введення потрібної дози ліків. Програмування пристрою відбувається лікарем, або ж автоматично, – із розрахунку ваги та віку пацієнта. Прилад дозволяє вводити кілька препаратів одночасно. Зі слів волонтерки, при використанні інфузоматів під час хіміотерапії зменшується медикаментозне навантаження на пацієнта. Окрім того, із допомогою цих приладів можна вводити не лише хімію, а й інші препарати.Як розповіла Роксолана Несторук, станом на сьогодні до доброї справи долучилося дуже багато людей, серед яких і спортсмени, і медики, і бізнесмени, й просто небайдужі волиняни. Станом на 11 січня вдалося зібрати 257 тисяч гривень із 750.Про динаміку збору коштів пані Роксолана постійно звітує на власній сторінці у соціальних мережах.Усі, хто бажає долучитися до благородної та хорошої справи, можуть переказати кошти за реквізитами:

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