У Варшаві в робітничому хостелі підрізали українця





Як повідомляє



Під час сварки двох чоловіків, один вхопив ножа й завдав своєму опонентові удару в спину, після чого втік з місця події.



Потерпілим виявився 40-річний українець. Чоловіка доставили до лікарні. З неофіційних джерел відомо, що нападником є поляк. Зараз поліція намагається знайти його та встановити обставини події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція Варшави розшукує чоловіка, підозрюваного у нападі на українця.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на wiadomosci.radiozet.pl, трагічний інцидент стався у неділю, 10 січня, в одному з хостелів для працівників у мікрорайоні Воля у Варшаві.Під час сварки двох чоловіків, один вхопив ножа й завдав своєму опонентові удару в спину, після чого втік з місця події.Потерпілим виявився 40-річний українець. Чоловіка доставили до лікарні. З неофіційних джерел відомо, що нападником є поляк. Зараз поліція намагається знайти його та встановити обставини події.

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