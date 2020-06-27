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У Варшаві в робітничому хостелі підрізали українця

У Варшаві в робітничому хостелі підрізали українця
Поліція Варшави розшукує чоловіка, підозрюваного у нападі на українця.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на wiadomosci.radiozet.pl, трагічний інцидент стався у неділю, 10 січня, в одному з хостелів для працівників у мікрорайоні Воля у Варшаві.

Під час сварки двох чоловіків, один вхопив ножа й завдав своєму опонентові удару в спину, після чого втік з місця події.

Потерпілим виявився 40-річний українець. Чоловіка доставили до лікарні. З неофіційних джерел відомо, що нападником є поляк. Зараз поліція намагається знайти його та встановити обставини події.

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Теги: Варшава, спроба вбивства, українець
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