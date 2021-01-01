Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на свято Василя
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, на свято святого Василя, синоптики прогнозують хмарну погоду. Невеликий, вдень місцями помірний сніг. На дорогах ожеледиця.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7º морозу, вдень 1-6º морозу.
У Луцьку 14 січня також очікується хмарна погода. Невеликий, вдень помірний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6º морозу, вдень 2-4º морозу.
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7º морозу, вдень 1-6º морозу.
У Луцьку 14 січня також очікується хмарна погода. Невеликий, вдень помірний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6º морозу, вдень 2-4º морозу.
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