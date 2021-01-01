Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на свято Василя





Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7º морозу, вдень 1-6º морозу.



У Луцьку 14 січня також очікується хмарна погода. Невеликий, вдень помірний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6º морозу, вдень 2-4º морозу.





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