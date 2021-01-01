вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на свято Василя

Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на свято Василя
У Волинській області завтра, на свято святого Василя, синоптики прогнозують хмарну погоду. Невеликий, вдень місцями помірний сніг. На дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7º морозу, вдень 1-6º морозу.

У Луцьку 14 січня також очікується хмарна погода. Невеликий, вдень помірний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6º морозу, вдень 2-4º морозу.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцький маршрут №29 хочуть продовжити
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на свято Василя
Сьогодні, 20:00
На Волині ув'язнений намагався вбити працівника колонії
Сьогодні, 19:30
Повідомили, скільки волинян із коронавірусом – у критичному стані
Сьогодні, 18:55
Під Луцьком у котеджному містечку продається готовий будинок: що входить у ціну. ФОТО*
Сьогодні, 18:30
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 13 січня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 13 січня
12 січень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 12 січня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 12 січня
11 січень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 8 січня Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 8 січня
07 січень, 20:00
Курс валют у Луцьку на 7 січня Курс валют у Луцьку на 7 січня
07 січень, 10:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцький маршрут №29 хочуть продовжити
Сьогодні, 20:38
 0
Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на свято Василя
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині ув'язнений намагався вбити працівника колонії
Сьогодні, 19:30
 0
Повідомили, скільки волинян із коронавірусом – у критичному стані
Сьогодні, 18:55
 0
Під Луцьком у котеджному містечку продається готовий будинок: що входить у ціну. ФОТО*
Сьогодні, 18:30
 0
Медіа
відео
1/8