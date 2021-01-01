вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

14 січня на Волині: гортаючи календар

14 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає журналіст Тамара Зубенко (на фото).

Також день народження відзначають заслужений журналіст України, колишній генеральний директор Волинської ОДТРК Святослав Пирожко, журналіст Василь Ворон та громадський активіст Сергій Рижков.

Вітаємо усіх, у кого сьогодні день народження.

Бажаємо безмежної радості від життя, здоров’я, достатку.

А ще вітаємо усіх Василів, у яких 14 січня день небесного покровителя. Адже сьогодні вшановують пам'ять Святителя Василія Великого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
14 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні остаточно зняли вікові обмеження для держслужбовців
13 січень, 23:34
У Луцьку псевдопрацівниці соцслужби «обчистили» квартири пенсіонерів
13 січень, 22:59
Сім'я лишилася без нічого: на Волині вогонь знищив будинок
13 січень, 22:21
«Ніхто не застрахований»: у волинській Держекоінспекції прокоментували затримання працівників на хабарі
13 січень, 21:54
Схожі новини
12 січня на Волині: гортаючи календар 12 січня на Волині: гортаючи календар
12 січень, 00:00
9 січня на Волині: гортаючи календар 9 січня на Волині: гортаючи календар
09 січень, 00:00
6 січня на Волині: гортаючи календар 6 січня на Волині: гортаючи календар
06 січень, 00:00
3 січня на Волині: гортаючи календар 3 січня на Волині: гортаючи календар
03 січень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
14 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Україні остаточно зняли вікові обмеження для держслужбовців
13 січень, 23:34
 0
У Луцьку псевдопрацівниці соцслужби «обчистили» квартири пенсіонерів
13 січень, 22:59
 0
Сім'я лишилася без нічого: на Волині вогонь знищив будинок
13 січень, 22:21
 0
«Ніхто не застрахований»: у волинській Держекоінспекції прокоментували затримання працівників на хабарі
13 січень, 21:54
 0
Медіа
відео
1/8